Afganistan: IS izvedel napad na urad organizacije Rešimo otroke

Na tem območju pogosti napadi talibanov

24. januar 2018 ob 07:13,

zadnji poseg: 24. januar 2018 ob 12:59

Džalalabad - MMC RTV SLO

V mestu Džalalabad na vzhodu Afganistana je bilo v napadu na urad mednarodne nevladne organizacije Rešimo otroke (Save the Children) ranjenih več kot deset ljudi, najmanj dva človeka pa sta umrla.

Kot piše BBC, je pred prostori organizacije, ki si prizadeva izboljšati položaj otrok po svetu, odjeknila eksplozija, nato pa so napadalci s pomočjo protitankovskega izstrelka vdrli v stavbo. Potem ko je samomorilski napadalec sprožil avtomobil bombo, so napadalci vstopili v stavob in začeli streljati na zaposlene. V času napada je bilo v poslopju okoli 50 članov organizacije Rešimo otroke. Napadli so vsaj trije skrajneži, s katerim so se nato varnostne sile spopadle na strehi urada.

Na območju, kjer leži Džalalabad, glavno mesto pokrajine Nangahar na meji s Pakistanom, so sicer pogosti napadi talibanov, od leta 2015 pa so dejavni tudi borci samooklicane skupine Islamska država, ki je tudi prevzela odgovornost za napad. IS je v sporočilu zapisal, da so napadli britanske, švedske in afganistanske institucije v Džalalabadu. V neposredni bližini kraja napada je več vladnih služb in uradov nekaterih drugih organizacij.

Tarče napadov tudi dobrodelne organizacije

Pred nekaj dnevi so v afganistanski prestolnici Kabulu talibani izvedli napad na luksuzni hotel. Umrlo je več kot 30 ljudi, še več je bilo ranjenih. Varnostne sile so tedaj ubile vse napadalce. Džalalabad je od Kabula oddaljen približno 150 kilometrov. V Afganistanu so tudi tuje dobrodelne organizacije tarče napadov. Mednarodni odbor Rdečega križa je tako oktobra lani naznanil, da bo "drastično" zmanjšal svojo navzočnost v tej nemirni državi, saj je v preteklem letu v napadih umrlo sedem njihovih zaposlenih.

Kot so sporočili z misije Združenih narodov, so napadi na civiliste, dobrodelne delavce in organizacije jasne kršitve mednarodnega humanitarnega prava in lahko pomenijo vojne zločine. Dobrodelna organizacija Rešimo otroke deluje v Afganistanu od leta 1976. Zdaj izvaja programe v 16 pokrajinah te države. Po podatkih organizacije je do zdaj njihova pomoč dosegla več kot 700.000 afganistanskih otrok. Rešimo otroke si prizadeva otrokom po svetu zagotoviti boljši dostop do izobraževanja, zdravstvenega varstva in osnovnih življenjskih dobrin.

T. J.