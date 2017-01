Al Šabab v Mogadišu znova napadel hotel, 15 mrtvih

25. januar 2017 ob 13:58

Mogadiš - MMC RTV SLO

V Somaliji je islamistična milica znova izvedla napad na hotel. V Mogadišu je bilo najmanj 15 ljudi ubitih, več deset pa je ranjenih.

Džihadisti so napadli hotel Dayah v centru somalijske prestolnice, ki je priljubljen med poslovneži in politiki. Obenem se nahaja blizu parlamenta, od urada predsednika države pa je oddaljen okoli kilometra. Kot poroča BBC, naj bi bilo v času napada v hotelu nekaj poslancev.

Najprej se je v vrata hotela zaletel tovornjak, ki je bil poln razstreliva. Tej eksploziji je sledila še ena. Ko so na prizorišče napada že prišli reševalci in novinarji, je eksplodiral še avtomobil, ki je bil parkiran blizu hotela. Ob tem so bili štirje novinarji ranjeni, piše Al Džazira.

15 ljudi je bilo ubitih ob prvi eksploziji, med njimi štirje pripadniki varnostnih sil in 11 civilistov, je povedal varnostni minister Abdirizak Umar. Po njegovih podatkih je še najmanj 50 ranjenih. Predstavnik varnostnih sil Mohamed Hasan je opozoril, da bi število žrtev lahko naraslo, saj je nekaj ljudi bilo ujetih v trinadstropnem hotelu.

Al Šabab pogosto izvaja napade

Polkovnik Abdiqadir Husein je sporočil, da so varnostne sile le uspele zavarovati hotel in okolico. Eksploziji sta bili tako močni, da sta poškodovali ogromno poslopij v okolici, uničeni so tudi številni avtomobili. Na območju je sicer še slišati streljanje. Kot poroča STA, so varnostne sile ubile pet napadalcev, eden pa se je razstrelil v avtomobilu.

Odgovornost je prevzela teroristična skupina Al Šabab, ki je povezana z Al Kaido. V Somaliji si želi vzpostaviti islamsko državo in pogosto izvaja napade na vladna poslopja in hotele. Somalijska vlada se s pomočjo sil Afriške unije spopada z borci Al Šababom v več delih države. Skupino so pregnali skoraj iz vseh večjih mest, ki jih je nadzirala, a poznavalci opozarjajo, da milica ostaja močna grožnja.

