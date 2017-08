Ameriška mornarica po trčenjih razrešila poveljnika Aucoina

Štirje incidenti v enem letu, drugo smrtonosno trčenje

23. avgust 2017 ob 11:10

Washington - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Ameriška vojna mornarica bo po več incidentih, v katere so bile vpletene ameriške vojaške ladje v Aziji, razrešila poveljnika ameriške sedme flote viceadmirala Josepha Aucoina.

Poveljnik tihomorskega ladjevja admiral Scott Swift je zaradi izgube zaupanja v sposobnost poveljevanja razrešil viceadmirala Aucoina, je ameriška mornarica razložila v izjavi za javnost. Aucoina bo nadomestil kontraadmiral Phil Sawyer.

V sklopu sedme flote s sedežem na Japonskem deluje 140 letal, 70 ladij in 20.000 mornarjev. Ladjevje plove na območju med Japonsko, Južno Korejo in Singapurjem, skupna površina delovanja znaša 124 milijonov kvadratnih kilometrov.

Zadnja nesreča se je zgodila v ponedeljek, ko je ameriški rušilec USS John S. McCain pri Singapurju trčil s tankerjem, pri čemer je bilo poškodovanih pet ameriških mornarjev, deset jih še pogrešajo. Potapljači so v torek v poplavljenih delih ladje našli več posmrtnih ostankov.

To je bil četrti incident letos, v katere so bile vpletene ameriške vojaške ladje na Tihem oceanu, in drugi s smrtnim izidom v zadnjih treh mesecih. Junija je rušilec USS Fitzgerald trčil s tovorno ladjo blizu Japonske, pri čemer je umrlo sedem ameriških mornarjev.

Mogoči kibernetski napadi

V ameriški mornarici preiskujejo vzroke za incidente in ne izključujejo možnosti, da je šlo na kibernetske napade, je v ponedeljek dejal poveljnik ameriških pomorskih operacij admiral John Richardson.

V dveh incidentih brez poškodb je januarja ladja USS Antietam nasedla blizu domačega oporišča na Japonskem, maja pa je ladja USS Lake Champlain trčila z južnokorejsko ribiško ladjo.

J. R.