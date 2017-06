Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.4 od 10 glasov Ocenite to novico! Rušilec USS Fitzgerald je bil v nesreči huje poškodovan kot trgovska ladja. Foto: Reuters Tovorna ladja je dobila le nekaj prask. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Sedem pogrešanih v trčenju ameriškega rušilca in trgovske ladje

Ni jasno, kako kljub naprednemu radarskemu sistemu niso preprečili trčenja

17. junij 2017 ob 07:03,

zadnji poseg: 17. junij 2017 ob 08:41

Jokosaka - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Blizu japonske obale sta trčila ameriški rušilec in ameriška tovorna ladja. Sedem članov posadke z rušilca pogrešajo, trije so ranjeni, med njimi tudi poveljnik.

Trčenje 154 metrov dolgega rušilca USS Fitzgerald, ki je ena najbolj tehnično dovršenih bojnih ladij na svetu z izjemno razvitim radarskim sistemom, in 200 metrov dolge trgovske ladje ACX Chrystal, ki je plula pod filipinsko zastavo, se je zgodilo okoli 2.30 po krajevnem času v prometno zelo obremenjenem območju. Od tam namreč ladje plujejo iz Tokijskega zaliva in vanj.

Ladja trikrat večja od rušilca

Rušilec je bil v času nesreče namenjen v oporišče v Jokosuki, tovorna ladja pa proti pristanišču v Tokiu. Fitzgerald običajno deluje v Tihem oceanu in Japonskem morju.

Kot poroča BBC, ni jasno, kako je mogoče, da sta ladji trčili kljub naprednemu radarskemu sistemu ameriškega rušilca. Vzrok trčenja ni znan, saj preiskava še poteka.

Trgovska ladja je okoli trikrat večja od rušilca, na njej je bilo naloženih 1.080 zabojnikov. Plula je iz Nagoje proti Tokiu. Na njenem krovu je bilo 20 članov posadke, vsi Filipinci, v nesreči nihče ni bil ranjen.

Ameriški mornariški uradniki so sporočili, da so v ameriško vojaško bolnišnico Jokosuka prepeljali poveljnika ladje Brycea Bensona, ki je v stabilnem stanju, in še dva druga ranjena mornarja. Benson je poveljstvo nad ladjo prevzel 13. maja letos.

Fitzgerald pluje z omejeno močjo

Po navedbah obalne straže tovorna ladja ACX Crystal s tovorom tehta nekaj manj kot 30.000 ton, kar je trikrat več od ameriške vojaške ladje. Rušilec Fitzgerald po nesreči sicer pluje sam, čeprav z omejeno pogonsko močjo, trgovska ladja pa je utrpela še manjšo škodo. Po navedbah japonskih medijev ni nevarnosti, da bi katera od v nesreči udeleženih ladij potonila.

V iskanju pogrešanih sodelujejo japonska patruljna ladja, letalo in helikopter ameriških marincev.

K. T., A. P. J.