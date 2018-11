Ameriška vojna proti terorizmu vzela več kot pol milijona življenj

Realna številka je verjetno precej višja

9. november 2018 ob 09:37

Washington,Kabul - MMC RTV SLO, STA

Študija ameriške univerze Brown ugotavlja, da je vojna proti terorizmu, ki so jo ZDA sprožile po 11. septembru 2001, doslej v Afganistanu, Iraku in Pakistanu zahtevala med 480.000 do 507.000 življenj.

Realna številka pa naj bi bila verjetno še precej višja.

Število smrtnih žrtev, med katerimi so teroristi, borci, policisti, vojaki in civilisti, je od podobne študije univerze Brown avgusta leta 2016 naraslo za 110.000, kar pomeni, da je v zadnjih dveh letih število smrtnih žrtev naraslo za kar 22 odstotkov.

Avtorji študije opozarjajo, da je vojna proti terorizmu še vedno zelo aktivna, ne glede na to, da se ji namenja manj pozornosti.

Avtorica študije Neta Crawford je ob tem opozorila, da so številne žrtve, ki jih ZDA in uradne oblasti v omenjenih državah prijavljajo kot teroriste, v bistvu civilisti in da natančno število žrtev ne bo nikoli znano.

Umrlo tudi 7.000 ameriških vojakov

V boju za osvoboditev Mosula izpod okupacije skrajne džihadistične skupine Islamska država je na primer umrlo več deset tisoč civilistov, katerih trupel niso in verjetno nikoli ne bodo našli.

Glede na študijo univerze Brown je bilo v Iraku, kjer so ZDA ofenzivo pod pretvezo, da Sadam Husein skladišči orožje za množično uničevanje, začele leta 2003, doslej ubitih med 182.272 do 204.575 civilisti, v Afganistanu 38.480 in Pakistanu 23.372.

Letos je bilo v Afganistanu najbolj krvavo leto od začetka oboroženih spopadov pred 17 leti.

Umrlo je tudi okoli 7.000 ameriških vojakov, študija pa ne zajema posrednih žrtev, na primer ljudi, ki so umrli zaradi lakote, pomanjkanja vode in bolezni. S posrednimi žrtvami vred število naraste na krepko čez milijon.

K. S.