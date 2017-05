Ameriška vojska: Kitajska lovca sta prestregla ameriško letalo

Napetosti v vzhodni Aziji

19. maj 2017 ob 10:32

Washington - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Iz ameriške vojske sporočajo, da sta kitajska lovca v začetku tedna nad Vzhodnokitajskim morjem prestregla ameriško vojaško letalo, ki je zbiralo podatke o sevanju oziroma o ostankih morebitnega jedrskega testa v Severni Koreji.

Ameriško letalo WC-135 je na območju iskalo elemente, ki nastajajo ob jedrskih poskusih. Tako so hoteli zbrati dokaze o morebitnih jedrskih poskusih Severne Koreje, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Ameriško letalo naj bi prestregla kitajska lovca Suhoj Su-30. Približala naj bi se na 45 metrov, pri čemer naj bi eden nad ameriškim letalom letel obrnjen na glavo, je za ameriško televizijo CNN povedal neimenovani ameriški predstavnik.

V ameriškem vojaškem letalstvu so dogodek označili za "neprofesionalen" incident. "Čeprav še vedno preiskujemo incident, pa prva poročila ameriške posadke to prestrezanje označujejo za neprofesionalno," je za CNN povedala tiskovna predstavnica letalstva, podpolkovnica Lori Hodge, ki je dodala, da se o dogodku že pogovarjajo s Kitajsko "po ustreznih diplomatskih in vojaških kanalih".

Kitajska sumničava do ZDA

Kitajska je zelo sumničava do ameriških dejavnosti blizu mednarodnih voda, bogatih z naravnimi viri, blizu njene obale, zaradi česar je večkrat prišlo do napetosti med državama.

Kitajska vztraja, da ima suverenost nad skoraj vsem spornim območjem v Južno- in Vzhodnokitajskem morju, pravico do teh voda pa si pridržujejo tudi druge države na območju. Kitajska tam gradi otoke in krepi vojaško navzočnost.

Incident tudi z Japonsko

Do incidenta v Vzhodnokitajskem morju je v četrtek prišlo tudi med Kitajsko in Japonsko. Japonska je po poročanju Reutersa sporočila, da so štiri kitajske ladje obalne straže vplule v - po mnenju Tokia - japonske ozemeljske vode blizu spornih kitajskih otokov, brezpilotnik pa je letel blizu ene od japonskih ladij. Japonska je na območje nato napotila štiri letala, od tega dva lovca F15.

Japonska obalna straža je sporočila, da so letos kitajske ladje že 13-krat vplule v vode, ki jih Tokio označuje za japonske. Obe državi sta že dolgo v sporu zaradi malih, nenaseljenih otokov, ki se imenujejo Senkaku po japonsko in Diaodžu po kitajsko. Nadzira jih sicer Japonska, prisvaja pa si jih tudi Kitajska.

B. V.