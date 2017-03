Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Kitajska je vpletena v več ozemeljskih sporov z državami v regiji. Foto: Reuters Peking želi do konca letošnjega leta zmanjšati število vojakov. Foto: Reuters Poznavalci opozarjajo, da je težava kitajskega vojaškega proračuna nepreglednost, saj mnogi izdatki za vojsko niso všteti v uradne številke. Foto: Reuters Sorodne novice Trump napoveduje zgodovinsko povečanje proračuna za obrambo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kitajska napoveduje upočasnjeno rast proračuna za vojsko

ZDA napovedale zgodovinsko povečanje obrambnega proračuna

4. marec 2017 ob 08:10

Peking - MMC RTV SLO/Reuters

Kljub pozivom nekaterih na Kitajskem k znatnem povečanju vojaškega proračuna bo azijska velesila izdatke za obrambo letos povečala "le" za okoli sedem odstotkov, kar je najmanjša rast po letu 2010.

Z upadanjem nagle gospodarske rasti je Kitajska lani zabeležila najmanjše zvišanje izdatkov za obrambo, ki je znašalo 7,6 odstotka, kar je bilo prvič v skoraj dveh desetletjih, da je odstotek zvišanja vojaškega proračuna padel na enomestno številko.

Potem ko je nova ameriška administracija predsednika Donalda Trumpa ta teden napovedala 10-odstotno povečanje obrambnega proračuna v letošnjem letu in v Južnokitajskem morju naraščajo napetosti, so se nekateri na Kitajskem zavzeli, da Peking z letošnjim obrambnim proračunom pošlje jasno sporočilo.

Vplivni kitajski tabloid Global Times je pretekli teden objavil poziv za več kot desetodstotno rast izdatkov za obrambo, da bi se bolje zoperstavili nepredvidljivosti ZDA pod Trumpom, medtem ko je upokojeni kitajski general za medije v Hongkongu in Tajvanu dejal, da bi moralo biti zvišanje 12-odstotno, če hoče Kitajska slediti povečevanju ameriškega vojaškega proračuna.

"Ni dovolj. Veliko v vojski ne bo zadovoljnih s tem," je napoved kitajskega vojaškega proračuna komentiral vir blizu vrha kitajske vojske.

Kateri konflikt je povzročila Kitajska?

Tiskovna predstavnica kitajskega parlamenta Fu Ying je pojasnila, da bodo izdatki za obrambo predstavljali 1,3 odstotka BDP-ja, kar je enak delež kot v lanskem letu. Po drugi strani se letos pričakuje gospodarska rast v višini 6,5 odstotka, kar je približno toliko kot lani, ko je bila med 6,5 in 6,7 odstotka.

Povečevanje sredstev za kitajsko vojsko je v zadnjih letih povzročilo kar nekaj skrbi v regiji, še posebej zaradi odločnega stališča v ozemeljskih sporih v Vzhodnokitajskem in Južnokitajskem morju, tukaj pa je še vprašanje Tajvana, ki ga v Pekingu obravnavajo za eno od svojih pokrajin.

Manjša rast kitajskega vojaškega proračuna ni pomirila Japonske, kjer je obrambno ministrstvo opozorilo, da so kitajski izdatki za vojsko še vedno veliki in poleg tega še netransparentni.

Fujeva take očitke zavrača in meni, da kitajski vojaški proračun ne bi smel povzročati skrbi. "Poglejte zadnje desetletje, toliko vojaških konfliktov je bilo po svetu, ki so pripeljali do velikega števila žrtev in povzročene škode, množice beguncev in razseljenih. Kaj od tega je povzročila Kitajska?" se je vprašala Fujeva.

Težave z upokojenimi vojaki

Kitajska vojska se sicer spopada še z drugimi težavami, med njimi s perečim problemov krčenja števila vojakov, potem ko je predsednik Ši Džinping pred dvema letoma napovedal zmanjšanje za 300.000 vojakov do konca leta 2017.

Prejšnji mesec so v Pekingu dva dni zapored protestirali vojaški veterani in zahtevali neizplačane dodatke. "Še vedno ni jasno, kaj se bo zgodilo s temi ljudmi, saj vojska pričakuje več denarja za reševanje njihovih problemov," je povedal neimenovani diplomat v Pekingu.

Lani je kitajski vojaški proračun znašal 138,4 milijarde dolarjev, a v njem verjetno niso vštete investicije. Ameriški vojaški proračun bo z napovedanim desetodstotnim zvišanjem letos dosegel 603 milijarde dolarjev.

G. V.