Ameriški obrambni minister na prvo pot v Južno Korejo in Japonsko

Bodo ZDA namestile v Južni Koreji orožje THAAD?

2. februar 2017 ob 07:50

Seul - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Novi ameriški obrambni minister James Mattis je začel svojo prvo azijsko turnejo, med katero bo obiskal južno Korejo in Japonsko, ki jima želi zagotoviti, da ju bodo ZDA branile pred morebitnim severnokorejskim napadom.

V Seulu se bo Mattis srečal z vršilcem dolžnosti južnokorejskega predsednika, premierjem Hvang Kjo Ahnom, je za Radio Slovenija poročal Uroš Lipušček. Že v torek pa je načelnik združenega štaba ameriške vojske general Joseph Dunford v telefonskem pogovoru zagotovil svojemu južnokorejskemu kolegu, da bodo ZDA z vsemi sredstvi branile južno Korejo pred morebitnim vojaškim napadom s severa Korejskega polotoka. Novi ameriški predsednik Donald Trump je namreč v predvolilni tekmi postavil dolgoletno vojaško zavezništvo med obema državama pod vprašaj.

Druga točka Mattisovega obiska v Seulu bo razprava o skorajšnji namestitvi najmodernejših ameriških protiraketnih orožij THAAD v Južni Koreji. Omenjena orožja, ki imajo doseg več kot tisoč kilometrov daleč na kitajsko ozemlje, so postala predmet hudega spora med Seulom in Pekingom, ki trdi, da ogrožajo kitajsko varnost in spreminjajo strateška razmerja v tem delu Azije.

Opozicija zoper namestitev ameriškega orožja

Začasni predsednik Južne Koreje je naklonjen njihovi namestitvi, vodilni opozicijski predsedniški kandidat Mun Jae In, ki se bo po zelo verjetni dokončni odstavitvi predsednice Park Guen Hje potegoval za njeno mesto, pa ne. Potem ko se je včeraj nekdanji generalni sekretar ZN-a Ban Ki Mun nepričakovano umaknil iz tekme za predsedniško mesto, obstaja velika verjetnost, da bo opozicijski kandidat zmagal na predsedniških volitvah.

Južnokorejska opozicija ni naklonjena namestitvi ameriških protiraketnih orožij predvsem zaradi hudega nasprotovanja Kitajske, ki je največji južnokorejski gospodarski partner. Prvi obisk novega ameriškega obrambnega ministra v Seulu naj bi potrdil vsestransko zavezništvo, ali bo na dnevnem redu tudi Trumpova zahteva, da naj Južna Koreja bistveno poveča finančni prispevek za vzdrževanje ameriške voHAjske v tej državi, pa ni znano, je še poročal Uroš Lipušček. Po poročanju BBC-ja je v Južni Koreji razporejenih okoli 28.500 pripadnikov ameriške vojske, Južna Koreja pa za to letno plačuje okoli 900 milijonov ameriških dolarjev.

