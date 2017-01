Ameriški skavti bodo medse sprejeli tudi transspolne otroke

Rojstni list ni več zadosten za določanje spolne identitete

31. januar 2017 ob 16:53

Washington - MMC RTV SLO

Ameriška skavtska organizacija bo prvič v svoje vrste začela sprejemati tudi transspolne otroke. Leta 1910 ustanovljena organizacija je do zdaj medse spustila samo otroke, ki imajo na rojstnih listih spol opredeljen kot moški ali ženski.

Sprememba se je zgodila po tem, ko je skavtska organizacija v New Jerseyju lani izključila osemletnega transspolnega dečka, ko so izvedeli, da se je rodil kot deklica. Ameriški skavti (BSA) so dejali, da so odločitev sprejeli po tem, ko so se v ZDA vrstile razprave glede spolne identitete.

"Že več kot sto let se skavti, skupaj s šolami, športnimi klubi in drugimi mladinskimi organizacijami, zanašamo na podatke na rojstnem listu, da bi presodili, ali posameznik ustreza merilom za naše enospolne programe. A ta pristop ne zadošča več, saj skupnosti in zakoni posameznih zveznih držav drugače interpretirajo spolno identiteto, ti zakoni pa se zelo razlikujejo od zvezne države do zvezne države," je v izjavi zapisala BSA, ena največjih mladinskih organizacij v ZDA.

Homoseksualci med skavte šele od leta 2013

Spremembo, ki je začela veljati nemudoma, je pozdravil tudi Zach Wahls, soustanovitelj skupine Skavti za enakopravnost, ki pravi, da je ponosen, da je organizacija storila tisto, kar je prav. A Kirstie Maldonado, ki je javno spregovorila, potem ko so skavti lansko jesen izključili njenega sina Joeja, pravi, da ima mešane občutke. "Za vse je velika sprememba, da zdaj sprejemajo vse otroke ... presrečna sem, da so končno poklicali in se izrekli za vključevalnost, a sem še vedno jezna," je povedala za AP.

BSA šele od leta 2013 spušča medse tudi istospolno usmerjene dečke, šele od leta 2015 pa tudi homoseksualne vodnike. Ob tem velja izpostaviti, da je za to najzaslužnejši Rex Tillerson, izvršni direktor naftne družbe ExxonMobile, danes bolj znan kot prva izbira predsednika ZDA Donalda Trumpa za novega ameriškega državnega sekretarja.

