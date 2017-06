Ameriški študent, ki je bil zaprt v Severni Koreji, je po vrnitvi domov umrl

Ameriški zdravniki niso našli znakov botulizma

20. junij 2017 ob 07:25

Cincinnati - MMC RTV SLO

22-letni ameriški študent Otto Warmbier, ki je bil več kot 15 mesecev zaprt v Severni Koreji, leto dni pa je bil v komi, je teden dni po vrnitvi domov umrl.

V Severni Koreji je bil obsojen na 15 let prisilnega dela zaradi poskusa kraje propagandnega plakata v hotelu. V ZDA je bil vrnjen iz "humanitarnih razlogov", izkazalo pa je, da je bil v komi leto dni. Severna Koreja je sporočila, da je imel botulizem, redko bolezen, ki povzroča paralizo, njegova družina pa trdi, da je bil v zaporu deležen "grozljive mučne zlorabe". Tudi ekipa ameriških zdravnikov je podvomila o trditvah režima v Pjongjangu.

Warmbier je imel hudo poškodbo možganov, 13. junija je bil prepeljan iz Severne Koreje v bolnišnico v domače mesto Cincinnati. Ni jasno, kaj se mu je zgodilo. Kot poroča BBC, so ameriški zdravniki po pregledu sporočili, da niso zaznali znakov botulizma, skeni pa so pokazali tudi, da ni znakov o fizični zlorabi med njegovim pridržanjem. Zdravniki menijo, da je poškodbo možganov glede na njegovo mladost najverjetneje povzročila prekinitev dotoka krvi do možganov. Severna Koreja je sporočila, da je bil razlog za zdravstvene težave zastrupitev s hrano, a ameriški zdravnki glede tega niso našli sledov.

Njegova družina je sporočila, da 22-letnik "ni mogel govoriti, videti in se odzivati na govor", za smrt pa je okrivila ravnanje Severne Koreje. Okoliščine, ki so povzročile Warmbierjeve usodne poškodbe, sicer ostajajo skrivnost.

Aretiran zaradi kraje plakata

Študent ekonomije je v Severno Korejo odpotoval kot turist. Mesec dni po aretaciji na letališču tik pred vrnitvijo v domovino je na tiskovni konferenci v solzah priznal, da je poskusil vzeti plakat iz hotela. "Namen mojega dejanja je bil škodovati motivaciji in delovni etiki korejskega ljudstva," je dejal takrat. Tuji zaporniki v Severni Koreji so sicer že zanikali svoja priznanja, saj da so bila izrečena pod prisilo.

Kitajsko podjetje Young Pioneer Tours, ki organizira izlete v Severno Korejo, je medtem že sporočilo, da v to državo ne bo več peljalo obiskovalcev iz ZDA. V Severni Koreji so pridržani še trije ameriški državljani, katerih usoda ni znana. Ameriški zunanji minister Rex Tillerson je dejal, da bo Severna Koreja odgovarjala za neupravičeno zajetje ameriških državljanov. Njihova izpustitev je pod velikim vprašajem, saj so odnosi med državama zaradi severnokorejskega jedrskega programa praktično zamrznjeni, je za Radio Slovenija poročal Edvard Žitnik.

B. V.