Severna Koreja prijela še enega Američana

Odnosi med Pjongjangom in Washingtonom so napeti

8. maj 2017 ob 09:32

Pjongjang - MMC RTV SLO/Reuters

Severnokorejske oblasti so zaradi suma sovražnih dejanj proti državi pridržale še enega ameriškega državljana. Skupno so zdaj pridržani štirje Američani.

Pridržani Kim Hak Song, ki so ga oblasti prijele v soboto, je delal na pjongjanški univerzi za znanost in tehnologijo. Po poročanju severnokorejske državne tiskovne agencije KVNA "relevantna" institucija "izvaja podrobno preiskavo" domnevnih zločinov Kim Hak Songa, več podrobnosti pa ne navaja. Po poročanju Reutersa je bil Kim na čelu eksperimentalne kmetije na kolidžu za kmetijstvo in vede o življenju, prijeli pa so ga na vlaku, ki je bil na poti iz Pjongjanga v kitajsko mesto Dandong.

Na spletni strani korejsko-brazilske cerkve v Sao Paulu je dve leti staro sporočilo Kim Hak Songa, v katerem je dejal, da je misijonar, ki namerava na univerzi v Pjongjangu začeti eksperimentalno kmetijo in tako pomagati Severnim Korejcem pri učenju, kako postati samozadosten.

Uradnik State Departmenta je v izjavi za javnost sporočil, da je Washington seznanjen s poročili, da je bil ameriški državljan pridržan v Severni Koreji, in dodal, da se bodo ameriške oblasti povezale s švedskim veleposlaništvom v Pjongjangu, ki pomaga pri varovanju ameriških interesov v Severni Koreji.

Konec aprila so oblasti prijele tudi Kim Sang Doka, ki je prav tako delal na omenjeni univerzi, ki so jo leta 2010 ustanovili evangeličani, večina študentov na njej pa so otroci severnokorejske elite. Med predmeti na njej so tudi nekateri, kot recimo kapitalizem, ki so veljali za tabu.

Še dva druga pridržana Američana sta 22-letni študent Otto Warmbier in 62-letni korejsko-ameriški misijonar Kim Dong Chul. Prvi je bil januarja obsojen na 15 let prisilnega dela zaradi poskusa kraje propagandnega materiala, dva mesece pozneje pa so misijonarja obsodili na 10 let prisilnega dela zaradi poskusa prevrata.

Odnosi med ZDA in Severno Korejo, ki nimata vzpostavljenih formalnih diplomatskih odnosov, so se v zadnjih mesecih zaradi severnokorejskih raketnih in jedrskih poskusov močno zaostrili.

