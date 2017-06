Severna Koreja izpustila ameriškega študenta

Ni znano, ali je izpustitev povezana z Rodmanovim prihodom

13. junij 2017 ob 16:23

13. junij 2017 ob 16:41

Pjongjang

Ameriški državni sekretar Rex Tillerson je sporočil, da je Severna Koreja izpustila študenta Otta Warmbiera, ki so ga lani obsodili na 15 let prisilnega dela.

Warmbier je že na poti v ZDA, je še dejal Tillerson in dodal, da nadaljujejo pogovore s severnokorejskimi oblastmi glede usode treh drugih priprtih Američanov.

"Najin sin prihaja domov," je po poročanju Washington Posta dejal Warmbierov oče. Študentovo zdravstveno stanje ni jasno, po navedbah ameriškega časnika, ki navaja njegove starše, naj bi bil v komi. Tillerson ni želel komentirati njegovega stanja.

22-letnega Warmbierja so severnokorejske oblasti prijele v začetku januarja lani. Takrat je severnokorejska tiskovna agencija KCNA poročala, da je Otto Frederick Warmbier, dodiplomski študent poslovne smeri z Univerze v Virginiji, v državo vstopil kot turist z namenom, da bi po nalogu ameriške vlade zamajal temelje enotnosti Severne Koreje. Ob odhodu iz Severne Koreje so pri njem odkrili ukraden plakat s propagandnim geslom.

Zaradi "sovražnega dejanja proti državi" so ga potem marca obsodili na 15 let prisilnega dela. ZDA so Severno Korejo takoj pozvale, naj Warmbierja izpustijo in pomilostijo. Takratni tiskovni predstavnik Bele hiše Josh Earnest je Pjongjang obtožil, da ameriške državljane uporablja za "orodje svoje politične agende".

Za zdaj ni jasno, ali je njegova izpustitev povezana s prihodom ameriškega košarkarja Dennisa Rodmana v Severno Korejo. Ta je ob prihodu dejal, da je prišel na obisk kot običajen državljan.

K. T.