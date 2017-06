Ameriški zdravniki: Izpuščen študent ima obsežne poškodbe možganov

Obsojen na 15 let zapor in izpuščen

16. junij 2017 ob 12:02

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški 22-letni študent Otto Warmbier, ki so ga severnokorejske oblasti ta teden izpustile iz zapora in izročile ZDA, ima obsežne poškodbe možganov, so sporočili ameriški zdravniki.

Zdravniki so povedali, da je Warmbier, ki je v komi, izgubil veliko tkiva v vseh režnjih možganov, niso pa našli nobenih znakov poškodb. Testi niso dali nobenih trdnih dokazov o vzroku njegovih nevroloških poškodb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ottov oče Fred Warmbier je obsodil ravnanje severnokorejskega režima, ki družine ni obveščal o zdravstvenem stanju Otta. Šele prejšnji teden so jim po diplomatskih naporih ZDA povedali, da je v komi že skoraj od obsodbe marca 2016.

"Tudi če verjamete njihovi razlagi o botulizmu in uspavalni tableti, ki naj bi povzročila komo - in mi ji ne verjamemo - ne more biti nobenega izgovora za civilizirano državo, da je skrivala informacije o njegovem zdravstvenem stanju in mu tako dolgo odrekala dostop do najboljše možne oskrbe," je novinarjem povedal Fred Warmbier. "Pozivam jih, da izpustijo tudi preostale Američane, ki jih zadržujejo," je dejal. V Severni Koreji so namreč zaprti še trije ameriški državljani.

"Stanje neodzivne budnosti"

Kot so povedali zdravniki v bolnišnici v Cincinnatiju, mladenič diha sam, njegovo nevrološko stanje pa so opisali kot "stanje neodzivne budnosti". "Spontano odpira oči in mežika. Vendar pa ne kaže nobenih znakov razumevanja jezika, odzivanja na besedne ukaze ali zavedanja okolice," je dejal nevrolog Daniel Kanter.

Zdravniki menijo, da je hude poškodbe možganov glede na njegovo mladost najverjetneje povzročil kardiopulmonarni zastoj, ki je prekinil dotok krvi do možganov, ne morejo pa zagotovo povedati, kaj je povzročilo zastoj. Prav tako niso našli nobenih znakov zastrupitve s hrano, kar naj bi bil po navedbah Pjognjanga razlog za komo.

Študent univerze v Virginiji, ki je bil na potovanju po Severni Koreji, je bil marca 2016 po le uri sodnega procesa obsojen na 15 let težkega zapora, ker je poskušal ukrasti propagandni plakat. Severnokorejska tiskovna agencija KCNA je v četrtek poročala, da je bil izpuščen iz humanitarnih razlogov.

B. V.