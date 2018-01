Libija: Oboroženi spopad v bližini letališča v Tripolisu zahteval najmanj devet življenj

Oborožene skupine se povezujejo z mednarodno priznano vlado Združenih narodov

15. januar 2018 ob 16:11

Tripolis - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V bližini letališča libijske prestolnice Tripolis so med oboroženo opozicijsko skupino in vladno milico izbruhnili siloviti spopadi, v katerih je bilo ubitih najmanj devet ljudi. Oblasti so začasno zaprle edino obratujoče letališče v Tripolisu.

Na mednarodnem letališču Mitiga je oborožena opozicijska skupina iz soseske Tajoura napadla milico Al Rada, eno najmočnejših oboroženih skupin v mestu, ki je povezana z vlado narodne enotnosti. Opozicijska skupina naj bi po informacijah milice skušala napasti tudi bližnji zapor, kjer je zaprtih več kot 2.500 ljudi.

Al Rada nadzira tako letališče kot bližnji zapor, zaradi česar milico občasno napadajo oborožene skupine, katerih člani so v zaporu. Po navedbah Al Rade naj bi tokrat šlo za ubežnike iz centra za pridržanje v tripolitanski soseski Tajoura.

Zaradi spopadov so začasno zaprli letališče in odpovedali vse polete. Notranje ministrstvo je sporočilo, da niti civilni niti vojaški del letališča nista utrpela škode. Ministrstvo za zdravje je sporočilo, da je umrlo devet ljudi, najmanj 28 naj bi bilo ranjenih. Po navedbah oblasti so prijeli tudi že vse napadalce.

Milice se povezujejo z vlado

Že vse od padca dolgoletnega vladarja Moamerja Gadafija leta 2011 v Libiji vlada kaos. Libijska vlada narodne enotnosti je bila s posredovanjem Združenih narodov oblikovana konec leta 2015. Vlado vodi libijski premier Fajez Al Saraj, ki ima podporo ZN-a, ne pa tudi vojaškega poveljnika Kalifa Haftarja, ki nadzoruje vzhod države.

V preteklih mesecih je bilo sicer manj spopadov med oboroženimi skupinami, saj naj bi se vse več oboroženih skupin, kot je Al Rada, odločalo povezati z mednarodno priznano vlado, s čimer tako eni kot drugi pridobivajo nadzor nad vse večjim delom libijske prestolnice.

