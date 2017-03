Angela Merkel: Za Erdoganovo izjavo ni absolutno nobenega opravičila

V Berlinu obsodili Erdoganovo primerjavo prepovedi zborovanj z nacističnimi dejanji

6. marec 2017 ob 13:40,

zadnji poseg: 6. marec 2017 ob 16:38

V Berlinu so obsodili izjave turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki je prepoved zborovanj in govorov turških politikov v Nemčiji pred turškim aprilskim referendumom primerjal z nacističnimi dejanji.

Nemška kanclerka Angela Merkel je ostro obsodila Erdoganovo izjavo in dejala, da zanjo "absolutno ni nobenega opravičila". Dodala je, da je Erdogan z izjavo prizadel nedoumljivo trpljenje žrtev nacističnih zločinov in da je še posebej žalostna izjava glede na veliko povezav, ki jih imata državi. Je pa ob tem izpostavila različna stališča med Nemčijo in Turčijo glede številnih vprašanj, kakršna je svoboda tiska in aretacija novinarja Deniza Yucela.

"V celoti nesprejemljiva primerjava"

Vodja kabineta nemške kanclerke Peter Altmaier je dejal, da gre za "v celoti nesprejemljivo" primerjavo. "Nemčije ni mogoče prekositi, ko gre za pravno državo, strpnost in liberalnost," je davi dejal Altmaier. Napovedal je, da bo Berlin poskrbel, da bodo pomen in celotno problematiko zadnjih dni prepoznali tudi v Ankari.

Kot je še dejal, predreferendumski nastopi turških ministrov načeloma ne bi smeli biti prepovedani, a je treba ravnati v skladu s pravom in zakonodajo. "Treba jih je prijaviti in treba jih je preveriti," je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA dodal Altmaier.

Tiskovni predstavnik kanclerke Steffen Seibert je sporočil, da nemška kanclerka poziva k ohranitvi mirne krvi glede razhajanj s Turčijo. "Našim turškim partnerjem: pogovarjajmo se odprto in kritično, a ne pozabimo na poseben pomen naših tesnih odnosov in ohranimo mirno kri," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Seibert, ki je prav tako ostro zavrnil Erdoganove primerjave sedanje Nemčije z nacističnim obdobjem in jih označil za absurdne in neumestne, poroča DPA.

Erdogan prepoved zborovanj primerjal z nacistično prakso

Turški volivci in volivke bodo na aprilskem referendumu odločali o ustavnih spremembah, s katerim bi v državi uvedli predsedniški sistem. Volilno pravico za referendum 16. aprila imajo tudi v tujini živeči turški državljani z volilno pravico. V Nemčiji jih je 1,41 milijona.

Erdogan je v nedeljo Nemčiji očital nacistično prakso, ker so v posameznih nemških mestih prepovedali predreferendumske nastope turških ministrov, v glavnem zaradi varnostnih razlogov.

