Turki po prepovedi shoda v Nemčiji poklicali na pogovor nemškega veleposlanika

Uradni razlog za prepoved zborovanja: Premalo prostora

2. marec 2017 ob 19:21

Ankara - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Potem ko so nemške oblasti v Gaggenauu iz varnostnih razlogov prepovedale zborovanje v podporo turškim ustavnim spremembam, je Turčija poklicala na pogovor nemškega veleposlanika.

Župan Gaggenaua je shod, na katerem bi moral sodelovati tudi turški pravosodni minister Bekir Bozdag, prepovedal, kot razlog pa navedel varnostne razloge, prizorišče naj bi bilo namreč premajhno za toliko obiskovalcev, premalo pa naj bi bilo tudi parkirišč. Bozdag je po prepovedi zborovanja odpovedal obisk v Nemčiji, kjer bi se moral srečati tudi z nemškim kolegom, prepoved pa označil za nesprejemljivo.

V Nemčiji je bilo že pred odpovedjo glede zborovanja izrečenih mnogo kritik. Mestni svetniki krščanskih demokratov (CDU) in levice so izrazili nasprotovanje dogodku, saj da je od zadnjega obiska visokega turškega predstavnika v Nemčiji, ki je lobiral za "da" na referendumu, minilo ravno pet dni. Turški premier Binali Yildirim je namreč pred petimi dnevi v Oberhausnu na zborovanju zagovarjal spremembe turške ustave, ki bi povečale pristojnosti predsednika, o čemer bodo turški volivci glasovali aprila.

Do napovedanega obiska je bil kritičen tudi pravosodni minister Baden-Württemberga Guido Wolf, ki je dejal, da če ima turški pravosodni minister toliko časa, da pride na dogodek v Nemčijo, bi si lahko vzel tudi čas, da bi "z nami govoril o temeljnih pravicah in pravosodju", povzema izjavo Die Welt.

V Kölnu zapleti z dvorano

Za nedeljo je bilo napovedano tudi zborovanje v Kölnu, na katerem naj bi nastopil turški gospodarski minister Nihat Zeybekci. Mestne oblasti so sporočile, da dvorana, kjer naj bi bilo zborovanje, ni več prosta, saj je nastal zaplet pri rezervaciji.

Gre za novo zaostrovanje v odnosih med Ankaro in Berlinom ta teden. Na začetku tedna so namreč v Turčiji priprli novinarja nemškega dnevnika Die Welt Deniza Yücela in ga obtožili širjenja teroristične propagande in podpore terorizmu ter spodbujanja nasilja.

K. T.