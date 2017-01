V Siriji kljub prekinitvi ognja več deset mrtvih

Blizu Damaska želij popraviti infrastrukturo

7. januar 2017 ob 15:50

Damask - MMC RTV SLO/STA

V Siriji je bilo v spopadih blizu Damaska in v eksploziji avtomobila bombe na severu države ubitih več kot 50 ljudi. Do spopadov prihaja kljub dogovorjeni prekinitvi ognja.

V eksploziji avtomobila bombe v mestu Azaz na severu Sirije ob meji s Turčijo je umrlo 43 ljudi. Mesto je sicer pod nadzorom upornikov. Za podobne napade je običajno odgovorna t. i. Islamska država (IS). Število žrtev bombe pred sodiščem in tržnico je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice s sedežem v Veliki Britaniji. Žrtve so bili večinoma civilisti.

V podobnem napadu v tem mestu novembra lani je umrlo 25 ljudi, odgovornost zanj pa so uporniške sile pripisale IS-ju, ki je že prisotna drugod po provinci Alep in je že večkrat poskušala zavzeti Azaz.

Blizu Damaska ubiti vojaki in civilisti

V spopadih blizu glavnega mesta Damask pa je bilo ponoči ubitih najmanj devet ljudi, med njimi sedem vladnih vojakov, je sporočil Sirski observatorij. Po navedbah te organizacije so se spopadi nadaljevali v okrožju Vadi Barada, ki je v rokah upornikov. Tam se sicer nahaja glavni vodni vir Damaska.

Poleg najmanj devetih mrtvih, med katerimi sta tudi dva civilista, je bilo okoli 20 ljudi ranjenih. Nekateri naj bi bili v resnem stanju, navaja observatorij.

Dobava vode iz okrožja Vadi Barada je prekinjena že od 22. decembra. Režim in uporniki odgovornost za to pripisujejo en drugemu. Medtem ko vlada trdi, da uporniki namerno uničujejo vodno infrastrukturo, ti trdijo, da so črpališče zadele vladne rakete. Združeni narodi so ta teden posvarili, da pomanjkanje vode občuti že 5,5 milijona ljudi v glavnem mestu in predmestjih.

Začasna prekinitev spopadov za popravke

Po besedah neimenovanega vira, blizu režimu predsednika Bašarja Al Asada, so se dogovorili za začasno prekinitev bojevanja, da bi strokovnjaki lahko vstopili na območje in popravili pokvarjeno infrastrukturo za vodooskrbo. Državni mediji so zjutraj poročali, da so ekipe prispele na območje kakih 15 kilometrov severozahodno od Damaska in so "pripravljene, da vstopijo" in začnejo s popravili, ki naj bi trajala več dni.

Spopadi v Siriji se nadaljujejo kljub prekinitvi ognja, ki so jo vladna stran in ključne uporniške skupine dosegle ob posredovanju zaveznice Al Asada Rusije in podpornice upornikov Turčije. Prekinitev ognja, ki je začela veljati 30. decembra, je v več delih Sirije ustavila nasilje. Prekinitev ognja se sicer ne nanaša na skupine, kot sta samooklicana Islamska država in Fronta Fateh al Šam, prej znana kot Fronta al Nusra, ki je bila povezana z Al Kaido.

