Asadove sile v Damasku se krepijo; hude obtožbe ZDA

Najmanj 35 mrtvih civilistov v napadu koalicijskih sil

15. maj 2017 ob 18:17,

zadnji poseg: 15. maj 2017 ob 18:39

Damask - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Vlada sirskega predsednika Bašarja Al Asada je po večletnih spopadih dosegla dogovor z uporniki o njihovem umiku iz severovzhodnega dela Damaska, Kabuna.

Kot poroča Sirski observatorij za človekove pravice, ki ima sedež v Londonu, je v ponedeljek Kabun zapustilo približno 1.300 upornikov in njihovih družin. Umaknili so se na ozemlje vzhodno od Damaska ali pa na severozahod v provinco Idlib.

Sirska državna televizija pa je poročala, da v Kabunu ni več "militantov". Pojasnili so, da so na območje vstopile inženirske enote sirske vojske, da bi ga očistili min in drugih eksplozivnih sredstev.

Vlada sirskega predsednika Bašarja Al Asada je v preteklih mesecih sklenila številne podobne sporazume o evakuaciji oziroma umiku z uporniškimi skupinami. Pri nekaterih pogajanjih sta sodelovala tudi Iran in Katar.

Observatorij: 35 mrtvih civilistov v napadu koalicijskih sil

Medtem pa Sirski observatorij sporoča, da je bilo v dveh letalskih napadih koalicije pod vodstvom ZDA na območja pod nadzorom Islamske države (IS) po navedbah aktivistov ubitih najmanj 35 civilistov, med njimi tudi ženske in otroci. Na vzhodu države je bilo ubitih 23 ljudi, ko so letala obstreljevala kraj Albu Kamal v bližini meje z Irakom. V napadu na kraj vzhodno od mesta Raka na severu Sirije, utrdbi Islamske države, pa je bilo medtem ubitih 12 žensk, je prav tako sporočil observatorij. V Siriji sicer od konca decembra lani velja prekinitev ognja, iz katere pa so izvzeti IS in druge skrajne skupine.

ZDA: Sirski režim v krematoriju sežiga trupla zapornikov

ZDA so sicer v ponedeljek obtožile Asada, da je v bližini zloglasnega zapora Sednaja, kjer je zaprtih na tisoče političnih nasprotnikov sirskega režima, zgradil krematorij, ki bi ga lahko uporabljali za odstranjevanje trupel usmrčenih zapornikov. Stuart Jones, sekretar v State Departmentu za področje Bližnjega vzhoda, je dejal, da bi s sežiganjem trupel v krematoriju lahko zakrili množične poboje zapornikov. Organizacija Amnesty International je februarja sporočila, da je v zaporu tedensko usmrčenih od 20 do 50 zapornikov, v štirih letih pa naj bi bilo tako pobitih od 5.000 do 13.000 zapornikov.

A. V.