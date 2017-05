IS napadel begunsko taborišče blizu sirsko-iraške meje. Najmanj 32 mrtvih.

HRW: Sirske vladne sile uporabile kemično orožje

2. maj 2017 ob 14:35

Damask - MMC RTV SLO/STA

Najmanj 32 ljudi je bilo ubitih v napadu t. i. Islamske države (IS) na sirsko begunsko taborišče v bližini sirsko-iraške meje. Napad je izvedlo najmanj pet samomorilskih napadalcev, je sporočil Sirski observatorij za človekove pravice.

Napadalci so se razstrelili v množici ljudi v taborišču, v katerem so iraški in sirski begunci. Taborišče je bilo sicer pod nadzorom sirskih upornikov, po napadu pa so se vneli ostri spopadi z borci IS-ja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Medtem je organizacija za zaščito človekovih pravic Human Rights Watch (HRW) sporočila, da so sirske vladne sile uporabile živčni plin v napadu na uporniški kraj Kan Šejkun in še v treh nedavnih napadih. HRW je opisal "jasen vzorec" uporabe kemičnega orožja, ki meji na zločin proti človečnosti.

HRW v poročilu, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP, navaja, da so sile predsednika Bašarja Al Asada povečale število napadov s klorom, rakete s klorom naj bi uporabljali celo v spopadih v bližini Damaska. "Vladna uporaba živčnih strupov se je smrtonosno povečala - in je del jasnega vzorca," je dejal izvršni direktor HRW-ja Kenneth Roth.

HRW: Sistematična uporaba kemičnega orožja

Po njegovih besedah je sirska vlada v zadnje pol leta z živčnimi strupi obstreljevala Damask, Hamo, Idlib in Alep. "To je razširjena in sistematična uporaba kemičnega orožja," je dodal.

HRW je v poročilu povzel pričevanja 60 ljudi ter zbral slikovno gradivo in videomaterial domnevnih kemičnih napadov na Kan Šejkun 4. aprila in treh drugih domnevnih napadov z živčnim strupom marca in decembra lani. V napadu na Kan Šejkun je umrlo najmanj 92 ljudi, med njimi 30 otrok, več sto je bilo ranjenih.

Domačini so dejali, da je najprej eksplodirala raketa s sarinom v bližini osrednje pekarne v Kan Šejkunu, nato pa so sledile še tri ali štiri eksplozije. Na več fotografijah s prizorišča prve eksplozije je bilo mogoče videti zeleno obarvane ostanke kovine. Po informacijah HRW-ja naj bi šlo za ostanke sovjetske bombe KhAB-250.

Mesto Hama, severno od Homsa, naj bi bilo prizorišče kemičnega napada 11. in 12. decembra lani, ko so sirska letala napadla območje pod nadzorom IS-ja. Pri tem naj bi odvrgla živčni strup, ki je ubil 64 ljudi. Konec marca pa tretji domnevni kemični napad v Hami ni zahteval žrtev, vendar je bilo ranjenih več deset ljudi.

Vsi štirje domnevni kemični napadi so se zgodili na območju uporniških sil. Nekateri napadi naj bi bili uperjeni proti civilistom, kar se že lahko označi kot zločin proti človečnosti, še piše v poročilu HRW-ja.

Al Asad zanika obtožbe

Al Asad je v nedavnem intervjuju za AFP odločno zanikal obtožbe o uporabi kemičnega orožja in jih označil za "100-odstotno izmišljotino". Večkrat je ponovil, da je sirska vojska leta 2013 v skladu z dogovorom, doseženem ob posredovanju Rusije, izročila vse zaloge kemičnega orožja.

B. V.