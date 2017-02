Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Tisti, ki imajo srečo z lokacijo, se hladijo v oceanu. Foto: Reuters Tako toplega poletja na celini "tam spodaj" ne pomnijo. Foto: Reuters Sorodne novice Zaradi vročinskega vala v Avstraliji rekordna cena elektrike Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Avstralci se kuhajo pri 47 stopinjah Celzija

V predmestjih Sydneyja razprodali ventilatorje

19. februar 2017 ob 16:14

Sydney - MMC RTV SLO

V avstralskem Novem Južnem Walesu, najbolj poseljenem delu celine, se že deseti dan zapored spopadajo z rekordno vročimi temperaturami. V Sydneyju v teh dneh merijo več kot 42 stopinj Celzija, v Melbournu 36, v notranjosti države pa tudi prek 47!

V času, ko divjajo divji požari in veliko vremenskih postaj po Avstraliji meri rekordno visoke temperature, podnebni strokovnjaki Avstralce opozarjajo, naj se kar navadijo na ekstremno vročino tega poletja kot nekaj običajnega. Januarja so praktično vse prestolnice avstralskih zveznih držav poročale nadpovprečno visoke temperature, pri čemer sta absolutna rekorda padla v Sydneyju in Brisbanu.

Letošnje poletje na celini praktično vsak teden zapisujejo ekstremno visoke temperature, a zadnji vročinski val je bil še posebej izjemen, zajel je praktično celotno zvezno državo Novi Južni Wales. V njej leži tudi prestolnica Sydney, kjer živi 7,5 milijona ljudi.

Trgovinam po vsej prestolnici je pošlo ventilatorjev, zvezni minister za energijo Don Harwin pa je ljudi pozval, naj se proti vročini borijo z obiskom (klimatiziranih) kinematografov. Več kot 40.000 domov po južni Avstraliji je ostalo brez elektrike, zaradi vse večje potrebe po hlajenju pa je močno poskočila cene elektrike.

Hlajenje v oceanu

Tisti, ki imajo to srečo, da živijo blizu obale, se hladijo v oceanu, tako, da so že tako polne sydneyjske plaže to poletje popolnoma natrpane. Manj sreče imajo tisti, ki živijo predaleč od obale, kot denimo tisti v zahodnem, 60 kilometrov od morja oddaljenem sydneyjskem predmestju Penrith, ki s povprečno 5 stopinjami višjimi temperaturami od središča slovi kot najbolj vroče predmestje prestolnice. Prav v Penrithu so tako temperature med vročinskim valom prejšnji konec tedna dosegle rekordnih 47 stopinj Celzija, v celem poletju pa so imeli kar dva tedna temperature nad 40 stopinjami.

Vse toplejša poletja v Avstraliji pomenijo precej več nevarnosti za divje požare, ki že tako vsako leto pustošijo po celini. Shane Fitzsimmons, gasilski komisar Novega Južnega Walesa, razmere opisuje kot "najhujše možne ... katastrofalne so. Česa takega, v taki meri v Novem Južnem Walesu še nismo videli". Trenutno so razmere še hujše kot na "črno soboto", ko je v najhujših gozdnih požarih v državi leta 2009 umrlo kar 173 ljudi.

K. S.