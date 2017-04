Avstralci zaskrbljeni nad pretiranim pitjem alkohola

35 odstotkov anketirancev je bilo udeleženih v nasilju, ki ga je spodbudil alkohol

28. april 2017 ob 18:33

Melbourne - MMC RTV SLO

Nova raziskava je pokazala, da veliko večino Avstralcev skrbi pretirana količina zaužitega alkohola v državi, lobiji v alkoholni industriji raziskavo označujejo kot zavajanje brez vsebine.

Fundacija za raziskave in izobraževanje o alkoholu je raziskavo izvedla na vzorcu 1.820 ljudi. Ugotovili so, da je 92 odstotkov Avstralcev prepričanih, da alkohol spodbuja nasilje v družini.

Lobiji v alkoholni industriji so raziskavo sicer zavrnili kot "spin" brez vsebine, poroča BBC.

Raziskava je ugotovila, da 78 odstotkov anketirancev meni, da imajo Avstralci težavo s pretiranim pitjem ali zlorabo alkohola. 44 odstotkov pivcev pije alkohol z namenom, da se napije, kar je sedem odstotkov več, kot je pokazala lanska raziskava.

Najljubša pijača Avstralcev je ustekleničeno vino, ki bi ga izbralo 29 odstotkov anketirancev, sledi pivo z 21-odstotno podporo.

92 odstotkov anketirancev verjame v povezavo med pitjem alkohola in družinskim nasiljem, medtem ko je bilo kar 35 odstotkov anketirancev udeleženih v nasilju, ki ga je spodbudil alkohol.

Vodja raziskave Michael Thorn je za BBC povedal, da raziskava namiguje na zaskrbljenost Avstralcev glede pitja alkohola, vendar številni niso pripravljeni spremeniti svojih pivskih navad.

"Razmisliti bi morali glede letnega alkoholnega davka: 5.500 smrti, 160.000 hospitalizacij in 70.000 napadov," opozarja Thorn, ki meni, da je rešitev za položaj uvedba enotnega obdavčenja, zmanjšanje dostopnosti in manjša promocija alkohola.

Raziskava je ugotovila tudi, da večina Avstralcev za škodo, nastalo pod vplivom alkohola, krivi alkoholno industrijo.

Alcohol Beverages Australia je skupina, "ustvarjena za poudarjanje pozitivnih družbenih, kulturnih in ekonomskih prispevkov, ki jih imajo alkoholne pijače v Avstraliji", piše na njihovi spletni strani. Skupina je raziskavo označila za senzacionalistično in ji očitala premalo dokazov za trditve ter dodala, da večina Avstralcev alkohol uživa zmerno.

"Osredotočiti bi se morali na ustrezno naslavljanje in reševanje vprašanja družinskega nasilja, ne pa enostavno okriviti alkohola za njegovo razširjenost," je dejal direktor skupine Fergus Taylor.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) Avstralijo po količini popitega alkohola med vsemi državami sveta uvršča na 19. mesto. Po podatkih WHO-ja iz leta 2010 je prebivalec Avstralije, starejši od 15 let, povprečno popil 10,4 litra čistega alkohola letno, kar znese približno dve alkoholni pijači na dan.

Alkohol temeljni kamen avstralskega narečja

Avstralski strokovnjak za javno nastopanje in komunikacije, profesor na melbournski univerzi Dean Frenkel, je uživanje alkohola celo oklical kot specifiko avstralskega narečja. "Naši očetje so se pogosto skupaj napijali in tako brez zavedanja vzorcem narodnega govora dodali nerazločno izgovarjanje besed pod vplivom alkohola," je pojasnil Frenkel. Avstralsko narečje se je sicer razvilo iz jezika kolonizatorjev - angleščine, irščine in nemščine ter jezika domačinskih aboriginov.

"Povprečen Avstralec govori le z dvema tretjinama svoje artikulacijske kapacitete," izpuščanje soglasnikov in zamenjevanje nekaterih samoglasnikov, kar sta značilnosti avstralskega narečja, razlaga Frenkel, še poroča The Telegraph.

Jaša Rajšek