Avstrija in Italija s strogim mejnim nadzorom nad nezakonito trgovanje z živalmi

Tihotapci zaslužijo tudi do 300.000 evrov na pošiljko

7. april 2018 ob 17:57

Rim/Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Avstrijska Koroška in italijanska Furlanija - Julijska krajina v okviru projekta Bio Crime krepita nadzor na meji med državama in usposabljata javne službe za pregon vse bolj razširjenega nezakonitega trgovanja z živalmi.

Trgovina s hišnimi ljubljenčki se je po poročanju italijanskih medijev v zadnjih letih močno povečala. Pasje mladičke, mačke, pa tudi ptice in kače po Evropi prekupčevalci prevažajo v osebnih avtomobilih ali manjših dostavnih vozilih, poroča avstrijska televizija ORF.

Po ocenah ORF-a lahko takšni tihotapci, ki večinoma prihajajo iz vzhodnoevropskih držav, zaslužijo tudi do 300.000 evrov na pošiljko.

"Ta črni trg je drugi najdonosnejši za trgovino z drogo. Vsi, ki si na takšen način priskrbijo domačo žival, naj se zavedajo, da je to kaznivo dejanje," je ob predstavitvi projekta pred dnevi povedal koroški deželni glavar Peter Kaiser.

Poostreni pregledi na prehodu Podklošter

V zadnjih dneh so na mejnem prehodu Arnoldstein (Podklošter) pregledali 511 vozil in pri tem izrekli 60 kazni, proti osmim osebam pa podali kazensko ovadbo, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Projekt bosta Avstrija in Italija izvajali do leta 2020, zanj pa dobili 1,1 milijona evrov sredstev Evropske unije.

V okviru čezmejnega projekta Bio Crime bodo ozaveščali javnost o problematiki nezakonitega trgovanja z živalmi, pri katerem je pomemben tudi vidik javnega zdravja, saj se s preprečevanjem nezakonite trgovine z živalmi zmanjšuje tudi tveganje prenosa različnih bolezni. Opozarjali bodo tudi na zdravje in dobro živali, ki pri tovrstnem trgovanju po navadi niso cepljene, velikokrat pa živali na poti tudi zbolijo ali poginejo.

Trgovci živali strpajo v majhen prostor

Pred letom dni so na primer na meji med Avstrijo in Italijo ustavili tovornjak s 3.000 papigami. Ptice so bile okužene in bolezen se je nato prenesla na tri obmejne uslužbence, ki so ustavili vozilo. V nekem drugem dostavnem vozilu pa so našli natrpanih kar 250 pasjih mladičev, navaja ORF.

J. R.