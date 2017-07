Avstrija turškemu ministru ne dovoli nastopati ob obletnici poskusa udara

Turški politiki niso dobrodošli v evropskih mestih

10. julij 2017 ob 09:21

Dunaj - MMC RTV SLO/STA

Avstrija turškemu ministru za gospodarstvo ne bo dovolila vstopa v državo ob obletnici poskusa državnega udara v Turčiji. "Obstaja nevarnost za javni red in varnost v Avstriji," sporoča avstrijsko zunanje ministrstvo.

Gre za načrtovan nastop ob zaznamovanju dogodka izpred leta dni, ki pa se ga minister Nihat Zeybekci ne bo smel udeležiti, je odločil avstrijski zunanji minister Sebastian Kurz.

Zunanje ministrstvo na Dunaju je odločitev utemeljilo s tem, da je želel turški minister obiskati Avstrijo "izključno z namenom javnega nastopa". "Obstaja nevarnost za javni red in varnost v Avstriji," so zapisali. Dodajajo, da bi bil na dvostranskem obisku medtem minister "seveda dobrodošel", povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Dunaj kritičen do Ankare

Ministrstvo je spomnilo, da je Kurz poskus državnega udara 15. julija lani "takoj jasno obsodil in to dela še naprej", da pa obenem obsoja tudi stanje človekovih pravic v Turčiji, množične aretacije in odpuščanja po poskusu udara ter omejitve medijske svobode.

Pred dnevi je tudi nemška vlada turškemu predsedniku Recepu Tayyipu Erdoganu prepovedala javni nagovor pripadnikov turške manjšine ob robu vrha G20. Nizozemska vlada pa je 7. julija sporočila, da je obisk podpredsednika turške vlade Tugrila Turkesa na Nizozemskem ob obletnici poskusa udara nezaželen.

Avstrija, Nemčija in še nekaj evropskih držav je poleg tega marca prepovedalo javne nastope visokih turških politikov na zborovanjih v podporo spremembam turške ustave, o katerih so nato turški volivci in volivke aprila odločali na referendumu.

B. V.