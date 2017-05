Avstrijski kancler Kern jeseni pričakuje predčasne volitve

Koalicija je praktično razpadla

14. maj 2017 ob 14:34

Dunaj - MMC RTV SLO/STA

Avstrijski kancler Christian Kern je skoraj prepričan, da bodo v Avstriji jeseni predčasne parlamentarne volitve. Kot je dejal, je to skoraj neizogibno, potem ko je najverjetnejši novi vodja Avstrijske ljudske stranke (ÖVP) Sebastian Kurz zrušil koalicijo.

"Ta zveza je končana," je dejal Kern, vodja socialdemokratov (SPÖ), le nekaj ur pred tem, ko bo vodstvo koalicijskega partnerja ÖVP odločalo o novem vodji stranke po odstopu Reinholda Mitterlehnerja z mesta podpredsednika vlade in predsednika ÖVP-ja. Med morebitnimi kandidati je zunanji minister Kurz, ki se zavzema za predčasne volitve.

Kern je sprva govoril, da je proti predčasnim volitvam, v današnjem pogovoru za avstrijsko televizijo ORF pa je dejal, da je vse odvisno od ravnanja ÖVP-ja v prihodnjih dneh. Kern je še dejal, da je bilo sodelovanje z delom ÖVP-ja že od vsega začetka zelo težko. Posamezni ljudje so po Kernovih besedah nastopali z brutalnimi napadi in žalitvami, in to naj bi bil tudi eden od razlogov za odstop Mitterlehnerja. Ta in Kern sta bila po njegovih trditvah enotnega mnenja, da tako ni mogoče voditi vlade, poroča ORF.

Kancler meni, da bi bilo bolje, da vlada nadaljuje delo, a je po petkovem javnem nastopu Kurza, v katerem se je ta zavzel za predčasne volitve, postalo jasno, da je koalicije konec. Zato Kern pričakuje, da bodo jeseni nove volitve.

Še januarja z ambicioznim programom

Avstrijska vladajoča koalicija se je januarja dogovorila o ambicioznem reformnem programu, s katerim naj bi zagnali gospodarstvo in se lotili integracije tujcev. Pri uresničevanju tega programa se je zataknilo, stranki pa se medsebojno obtožujeta za zastoj.

SPÖ in ÖVP sta na zadnjih volitvah leta 2013 zbrala slabih 51 odstotkov glasov, javnomnenjske raziskave pa jima zdaj ne kažejo nič boljšega rezultata, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

B. V.