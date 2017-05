Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 9 glasov Ocenite to novico! Kancler Christian Kern je zavrnil možnost predčasnih volitev. Foto: Reuters Kurz je glavni kandidat za novega predsednika Avstrijske ljudske stranke. Foto: Reuters VIDEO Kurz pozval k predčasnim... Sorodne novice Mitterlehner odstopil. Se Avstriji obetajo predčasne volitve? Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Kurz se zavzema za predčasne volitve, kancler Kern je proti

Težki časi za Avstrijsko ljudsko stranko

12. maj 2017 ob 11:38,

zadnji poseg: 12. maj 2017 ob 18:02

Dunaj - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Avstrijski zunanji minister Sebastian Kurz, ki ga številni vidijo kot novega predsednika Avstrijske ljudske stranke (ÖVP), se je zavzel za predčasne parlamentarne volitve, kancler Christian Kern pa je to možnost že zavrnil.

"Osebno mislim, da bi bile predčasne volitve prava pot," je dejal Kurz, ki naj bi po odstopu Reinholda Mitterlehnerja z mesta podpredsednika avstrijske vlade in predsednika stranke ta teden prevzel vajeti ÖVP-ja. Mitterlehner je vodenje stranke prevzel leta 2014, a mu ni uspelo ustaviti padanja podpore med volivci in volivkami.

Različne poglede na prihodnost Avstrije imajo tudi znotraj koalicije. Kancler Christian Kern, predsednik socialdemokratov, je medtem zavrnil možnost predčasnih volitev. Kot je napovedal, namerava po izjavah Kurza, če bo treba, vladati z večino, ki jo bo v parlamentu iskal sproti. Ali je to mogoče opredeliti kot manjšinsko vlado, je stvar okusa, je še dejal Kern. Ljudski stranki je tudi zagrozil, da se bo za "zelo dolgo časa" končalo sodelovanje med socialdemokrati in ljudsko stranko.

Avstrijska vladajoča koalicija se je januarja letos dogovorila o ambicioznem reformnem programu, s katerim naj bi zagnali avstrijsko gospodarstvo in se lotili integracije tujcev. Pri uresničevanju tega programa se je zataknilo, ljudska stranka in socialdemokrati pa se medsebojno obtožujejo za zastoj. Socialdemokrati so tako danes še pred izjavo Kurza prav ÖVP-ju pripisali odgovornost, da v Avstriji niso izpeljali pomembnih reform. Kot je dejal tajnik stranke Georg Nidermühlbichler, ÖVP-ja ne zanima konstruktivno delo za Avstrijo in ne želi prevzeti odgovornosti. Stranko je tudi pozval, naj preneha z "destruktivno politiko blokade".

Največja podpora skrajni desnici

Več javnomnenjskih raziskav kaže, da bi ÖVP-ju koristilo, če bi na njeno čelo stopil Kurz, saj bi v primeru njegovega vodenja stranka pridobila podporo in bi celo prevzela vodstvo med strankami. Javnomnenjske raziskave sicer kažejo, da ima ta hip največjo podporo skrajno desničarska Avstrijska svobodnjaška stranka (FPÖ), ki jim tesno za vrat dihajo Kernovi socialdemokrati. Tretji je ÖVP. FPÖ je danes razpis predčasnih volitev podprla kot "najčistejšo rešitev".

Naslednje volitve bi sicer morale potekati jeseni 2018. Kot poroča Reuters, je možnost, da bodo Avstrijci odšli na volišča predčasno, v veliki meri odvisna od Kurzeve odločitve, ali bo prevzel vodenje stranke. Sam je dejal, da bi to storil le, če bi imel kot predsednik stranke večja pooblastila, s čimer bi se lahko izognil notranjim bojem, zaradi katerih je Mitterlehner na koncu odstopil.

"Kdor koli bo prevzel vodenje stranke, mora imeti možnost, da začrta politiko stranke, predvsem pa mora imeti možnost, da odloča o kadrovanju," je dejal Kurz. O tem, kdo bo nasledil Mitterlehnerja, se bo vodstvo stranke odločilo na nedeljskem srečanju. Kurz je še dejal, da si želi stranko prevzeti le, če bo ta z njim šla na predčasne volitve.

