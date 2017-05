Mitterlehner odstopil. Se Avstriji obetajo predčasne volitve?

Zunanji minister Kurz ne želi prevzeti vodenja stranke

10. maj 2017 ob 15:54

Dunaj - MMC RTV SLO/STA

Podpredsednik avstrijske vlade, minister za gospodarstvo in znanost in predsednik Ljudske stranke (ÖVP) Reinhold Mitterlehner je napovedal odstop z vseh funkcij.

61-letni Mitterlehner naj bi uradno odstopil v ponedeljek. Po mnenju poznavalcev se lahko Avstriji zdaj napovedujejo predčasne parlamentarne volitve, ki so sicer predvidene za leto 2018.

Kot morebitnega naslednika Mitterlehnerja na čelu stranke številni omenjajo dosedanjega zunanjega ministra, 30-letnega Sebastiana Kurza, ki je pred kratkim sicer izjavil, da trenutno ne želi prevzeti vodenja stranke.

Mitterlehnerju ni uspelo ustaviti padanja podpore

"Menim, da je dovolj," je na Dunaju izjavil Mitterlehner, ki se je znotraj stranke v zadnjem času znašel pod pritiskom. Vodenje stranke je prevzel leta 2014, vendar mu ni uspelo zaustaviti padanja podpore stranki med avstrijskimi volivci. Vodstvo stranke naj bi se po odstopu Mitterlehnerja predvidoma sestalo konec tedna.

ÖVP je koalicijska partnerica vlade pod vodstvom socialdemokrata Christiana Kerna. Tudi znotraj vladne koalicije vladajo velika razhajanja. "Da zaščitim sebe in tudi svojo družino, želim potegniti črto pod računom," je na Dunaju pojasnil Mitterlehner. Dodal je, da ni pripravljen opravljati vladnega dela, hkrati pa biti opozicija. "To je paradoks," je še dejal.

Kern Kurzu ponudil reformno partnerstvo

Kern je v odzivu na odstop podpredsednika avstrijske vlade dejal, da po odstopu Mitterlehnerja ne razmišlja o prekinitvi koalicije z ÖVP-jem. Kot je dodal, bi lahko bilo skorajšnje razčiščevanje znotraj ljudske stranke tudi priložnost za Avstrijo in vlado. Hkrati je izrazil obžalovanje zaradi Mitterlehnerjeve odločitve, ki jo "razume in spoštuje". V kratki izjavi za javnost, po kateri niso bila dovoljena novinarska vprašanja, je avstrijski kancler ÖVP in zunanjemu ministru Kurzu poonudil "reformno partnerstvo za Avstrijo".

Dodal je, da obstajajo številni koncepti, s katerimi bi državo popeljali naprej, je pa zdaj pomembno, da se jih tudi uresniči. "Cilj je, da bi skupaj z ÖVP-jem naredili nekaj za deželo in otroke," je še dejal Kern.

Van der Bellen: Treba je ohraniti trezno glavo

Odzval se je tudi avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen, ki je obžaloval odstop podpredsednika avstrijske vlade. Hkrati je izrazil pričakovanje, da bosta obe vladni stranki zdaj "jasno in transparentno" določili naslednje korake. Tako sam kot narod pričakujeta, da bo "v interesu Avstrije čim prej sprejeta odločitev, ki bo omogočila učinkovito delo avstrijske vlade v prihodnosti". "Predvsem je treba ohraniti trezno glavo," je še dejal avstrijski predsednik in pozval h kulturi obojestranskega spoštovanja v politiki.

A. V.