Avstrijski svobodnjaki obrnili ploščo in izrazili zavezanost EU-ju

Strache leta 2005 pozval k izstopu iz evropske povezave

25. april 2017 ob 20:35

Dunaj - MMC RTV SLO/Reuters

Avstrijska desničarska Svobodnjaška stranka je ob namigovanjih o morebitnih predčasnih volitvah izrazila jasno zavezanost Evropski uniji in skupni valuti, s čimer se je odmaknila od preteklih pozivov k zapustitvi evropske povezave.

Naraščajoče napetosti med koalicijskima partnericama Socialdemokratsko in Ljudsko stranko so sprožile ugibanja, da bi parlamentarne volitve, ki so predvidene za oktober leta 2018, lahko potekale že letošnjo jesen.

Svobodnjaki (FPÖ) so ob begunski krizi v Evropi s svojo protipriseljensko retoriko že več kot leto dni na najvišjem mestu v javnomnenjskih anketah in če jim vodstvo uspe obdržati do volitev ter hkrati pretvoriti v poslanske sedeže, si lahko obetajo mesto v novi vladi. Vodja stranke Heinz-Christian Strache ne skriva želja, da bi postal kancler.

"Potrebujemo realno, subsidiarno unijo," je na novinarski konferenci na Dunaju dejal poraženi predsedniški kandidat stranke Norbert Hofer. Strache je zatrdil, da želi ohraniti evro, a nasprotuje še tesnejši povezavi članic EU-ja.

"Evropo in Evropsko unijo moramo znova premisliti ... nočemo centralizirane evropske federalne države," je dejal vodja svobodnjakov.

Strache je tudi čestital francoski desničarski predsedniški kandidatki Marie Le Pen za "izjemen in zgodovinski uspeh",potem ko se je na nedeljskih predsedniških volitvah uvrstila v drugi krot, kjer pa naj bi jo po javnomnenjskih napovedih z lahkoto premagal sredinski kandidat Emmanuel Macron.

Strache je kot dolgoletni kritik EU-ja že leta 2005 pozival k izstopu Avstrije iz povezave, a za prevzem oblasti bo potreboval prav glasove tistih avstrijskih volivcev, ki so naklonjeni EU-ju.

Avstrijci podpirajo EU

Zgodovinsko je bila Avstrija vedno naklonjena EU-ju, ki se mu je pridružila leta 1994 potem, ko je vstop v povezavo na referendumu podprlo dve tretjini volivcev. Po lanski odločitvi Britancev za izstop iz EU-ja je javnomnenjska raziskava pokazala, da 70 odstotkov Avstrijcev podpira članstvo v EU-ju.

Svobodnjaški predsedniški kandidat Hofer se je lani poleti zavzel za razpis referenduma o izstopu Avstrije iz EU-ja, vendar je med predvolilno kampanjo nato opustil to idejo.

Čeprav si Strache ne želi odpovedati evru, pa se zavzema za ponoven premislek o delovanju skupne evropske valute, ki bi bila v prid vsem članicam evrskega območja. "Ne želimo se odpovedati evru danes ali jutri, a želimo si najmanj iskrene in kritične razprave," pravi vodja svobodnjakov.

