Posledice upadanja kitajske gospodarske rasti bodo vsesplošne

Zmanjšanje prodaje avtomobilov bo najbolj občutila Nemčija

16. december 2018 ob 10:25

Peking - MMC RTV SLO, Reuters, Radio Slovenija

Kitajski statistični urad je ob koncu tedna sporočil, da je kitajska gospodarska rast novembra padla na 5,4 odstotke, kar je najmanj v zadnjih desetih letih, zato je vrednost delnic na azijskih borzah padla za od enega do dva odstotka.

Analitiki napovedujejo, da bo padanje kitajske gospodarske rasti še opaznejše v prvih mesecih naslednjega leta, ko bodo začele učinkovati dodatne ameriške carine na kitajski izvoz v ZDA. Najboljši kazalnik upadanja kitajske gospodarske rasti je 14-odstotno zmanjšanje prodaje osebnih avtomobilov novembra, kar bo od evropskih držav najbolj prizadelo Nemčijo, ki na Kitajsko izvozi največ avtomobilov.

Padanje gospodarske rasti na Kitajskem je posledica velike zadolžitve gospodarstva in naraščajočega pesimizma, posebej zaradi trgovinske vojne z ZDA, to pa se kaže tudi na borzah, ki bodo letošnje leto končale v rdečih številkah.

Peking odpravil dodatne carine

Kitajske oblasti so, zato da bi se sporazumele z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom na trgovinskem področju, odpravile dodatne carine na uvoz avtomobilov iz ZDA, znova so začele kupovati ameriško sojo, bistveno povečujejo tudi uvoz nafte in plina iz ZDA.

Kljub temu v Washingtonu ne popuščajo. Ameriškemu pritisku, naj kitajskemu tehnološkemu velikanu Huaweiu zaradi domnevnega ogrožanja nacionalne varnosti prepovedo sodelovati pri gradnji pete generacije mobilne telefonije (5G), se je v Evropi po Združenemu kraljestvu pridružila tudi Francija, o tem pa resno razmišljajo tudi v Berlinu. Ameriški cilj je Huawei iztisniti s svetovnega trga in mu preprečiti, da bi prevzel vodstvo na tem področju. Evropske države, čeprav so zelo odvisne od izvoza na Kitajsko, vse po vrsti podlegajo ameriški hegemoniji.

Kitajsko vodstvo naj bi razmišljalo o uvedbi dodatnih stimulativnih gospodarskih ukrepov za več sto milijard dolarjev. Kakšni bodo, bo morda znano že v torek, ko bodo v Pekingu proslavili 40. obletnico začetka kitajskih tržnih reform.

K. Št.