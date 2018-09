Sedem let zapora za dva mjanmarska novinarja

Odzivi iz sveta: Žalosten dan za svobodo medijev

3. september 2018 ob 07:13

Yangon - MMC RTV SLO, Reuters

Sodišče v Yangonu je dva mjanmarska novinarja zaradi kršenja zakona o t. i. državnih skrivnostih obsodilo na sedem let zapora. Novinarja sta preiskovala nasilje mjanmarskih varnostnih sil nad pripadniki etnične manjšine Rohinga.

Novinarja agencije Reuters Va Lone in Kjae Soe sta bila aretirana decembra lani, med raziskovanjem domnevnega poboja desetih Rohingov v vasi Inn Din, v zvezni državi Rakajn. Policija ju je prijela v restavraciji v Yangonu, le nekaj trenutkov za tem, ko jima je neki policijski uradnik predal zaupne dokumente o operaciji varnostnih sil proti Rohingom.

Poznavalci menijo, da je šlo pri aretaciji za past, s katero so oba novinarja želeli ujeti in odvrniti od nadaljnjega raziskovanja nasilja nad Rohingi.

Lone: Ni me strah

"Ni me strah. Ničesar nisem storil narobe. Verjamem v pravico, demokracijo in svobodo," je po izreku sodbe dejal 32-letni Lone, ki je pred mesecem dni dobil prvega otroka. Svoje družine ni videl od decembra lani.

Zagovorniki svobode govora in medijev, Združeni narodi, Evropska unija in številne države, med drugimi ZDA, Kanada in Avstralija so že pozvali k oprostitvi obeh novinarjev. "Danes je žalosten dan za Mjanmar, novinarja in za medije po svetu," je v izjavi za javnost zapisal urednik Reutersa Stephen J. Adler.

Uradni govorec mjanmarske vlade Zav Htaj sodbe ni želel komentirati, ampak je le sporočil, da so mjanmarska sodišča neodvisna in da se bo proces nadaljeval v skladu z zakonom.

Iz države zbežalo 700.000 Rohingov

Zaradi operacij mjanmarskih varnostnih sil je državo v zadnjem letu dni zapustilo okoli 700.000 pripadnikov muslimanske etnične manjšine Rohinga, ki so zbežali v sosednji Bangladeš. Mjanmarske oblasti zanikajo zločine in zatrjujejo, da gre le za povračilne ukrepe proti "muslimanskim skrajnežem".

ZN: Vojska zagrešila množične poboje in posilstva

Preiskovalna komisija ZN-a je prejšnji teden v svojem poročilu zapisala, da je mjanmarska vojska nad Rohingi izvajala množične poboje in skupinska posilstva. Zato je pozvala k sodnemu procesu proti mjanmarskim generalom. Kritična je tudi do mjanmarske voditeljice Aung San Su Či, Nobelove nagrajenke za mir, ki svojega vpliva ne uporabi, da bi preprečila nasilja. Mjanmar je vse ugotovitve komisije zavrnil.

A. V.