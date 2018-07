Bavarski parlament potrdil deželno obmejno policijo. Pristojnostni še niso določene.

Opozicija: To je predvolilni ukrep

12. julij 2018 ob 10:31

München - MMC RTV SLO, STA

Bavarski deželni parlament je v sredo potrdil oblikovanje deželne obmejne policije, ki je sicer začela delovati že na začetku meseca. Za pristojnosti se bodo deželne in zvezne oblasti predvidoma dogovorile še ta teden.

Bavarsko obmejno policijo je potrdilo 90 poslancev, 62 pa jih je glasovalo proti. Trenutno mejo nadzoruje nemška zvezna policija.

Enota bavarske policije je sicer s 500 pripadniki začela delovati že v začetku julija, do leta 2023 pa naj bi jo sestavljalo 1.000 ljudi.

Na Bavarskem vladajoča krščansko-socialna unija (CSU), iz katere izhaja tudi nemški notranji minister Horst Seehofer, je ta ukrep označila kot nujno sredstvo za več varnosti. Opozicijski socialdemokrati (SPD), Zeleni in Svobodni volivci pa so bili kritični, češ da gre za nabiranje glasov pred oktobrskimi deželnimi volitvami.

CSU bi lahko sicer na volitvah glede na javnomnenjske izgubil večino, ki jo ima trenutno v deželnem parlamentu. Stranko podpira 38 odstotkov vprašanih. Glede na rezultate ankete bi CSU-ju sledili Zeleni (15 odstotkov), za njimi pa skrajno desna Alternativa za Nemčijo (AfD), ki jo podpira 14 odstotkov vprašanih.

Potrjen urad za azil in vračanje oziroma izgon

Bavarski poslanci in poslanke so potrdili tudi ustanovitev deželnega urada za azil in vračanje, ki bo začel delovati 1. avgusta in bo imel 1.000 uslužbencev. Prošnje za azil bo sicer še naprej obravnaval zvezni urad za migracije in begunce (Bamf), deželni urad pa bo pristojen predvsem za izgon zavrnjenih prosilcev za azil.

Vračanje prosilcev za azil v države EU-ja, kjer so bili že registrirani, je sicer eden ključnih delov dogovora na temo priseljevanja, ki ga je pretekli teden dosegla nemška koalicija. Vračanje bo urejeno v okviru dvostranskih dogovorov s temi državami, med drugim z Italijo.

Seehofer je po sredinem srečanju z italijanskim kolegom Matteom Salvinijem iz skrajno desne Lige v Innsbrucku povedal, da želi dogovor z Italijo o vračanju prebežnikov doseči do konca julija ali najkasneje v začetku avgusta.

Salvini za nadzor nad zunanjimi mejami Unije

Salvini je bil jasen, da je treba pred sklepanjem kakršnih koli dogovorov o vračanju prebežnikov okrepiti varovanje zunanjih meja EU-ja. "Preden bomo v Italiji sprejeli enega samega migranta, želimo, da Evropa zavaruje svoje zunanje meje. Ko bo to uresničeno, se bomo pogovarjali o vsem drugem," je poudaril.

Na srečanju z nemškim notranjim ministrom je Salvini zahteval tudi posredovanje v Libiji, posebne denarne sklade za Afriko in zmanjšanje števila potovanj, kar je Seehofer tudi podprl. Salvini se zavzema tudi za dogovore med EU-jem in afriškimi državami, da bi sledenje sprejemale zavrnjene prosilce za azil.

Notranja ministra Nemčije in Italije sta se sestala še z avstrijskim kolegom Herbertom Kicklom, ki bo poleg tega v Innsbrucku gostil neformalno zasedanje notranjih ministrov EU-ja. Osrednja tema srečanja bodo ravno migracije.

