BBC-jevi voditelji po razkritju plačnih razlik glede na spol privolili v nižjo plačo

Visoke plače na BBC-ju

26. januar 2018 ob 14:28

London - MMC RTV SLO

Nekateri (moški) voditelji britanskega BBC-ja so privolili v nižjo plačo po tem, ko se je razkrilo, da so prihodki žensk na istih položajih nižji od moških kolegov.

Z znižanjem plač, bodisi formalno bodisi načelno, so se strinjali najmanj štirje voditelji. BBC je sporočil, da so se z več vidnimi voditelji informativnih programov dogovorili za znižanje plač, nekateri pa so izrazili načelno strinjanje.

Nedavno je zaradi plačnih razlik med ženskami in moškimi s položaja urednice v Pekingu protestno odstopila Carrie Gracie.

Radijski voditelj Jeremy Vine, ki je v sezoni 2016/2017 zaslužil med 800.000 in 860.000 evrov, je v pojasnilo svoje privolitve v nižjo plačo dejal, da podpira svoje kolegice, ki "so upravičeno dejale, da bi morale biti plačane enako, če opravljajo enako delo". Kot je dejal, o tem ni treba posebej razmišljati. Dodal je, da se je tega problema zavedal že pred odstopom Carrie Grace.

Voditelji prejemajo tudi več milijonov evrov letno

BBC je julija objavil seznam svojih najbolje plačanih voditeljev, ki zaslužijo več kot 170.000 evrov letno. Med njimi predstavljajo moški dve tretjini. Največ je v sezoni 2016/2017 zaslužil Chris Evans, in sicer med 2,5 in 2,6 milijona evrov. Najbolje plačana ženska, Claudia Winkleman, je zaslužila precej manj, med 515.000 in 570.000 evrov.

Oktobra objavljeno poročilo je ugotovilo, da je na BBC-ju razlika med plačami žensk in moških 9,3-odstotna, medtem ko je državno povprečje 18,1-odstotna.

B. V.