Bela hiša državljanstva pogojuje s financiranjem zidu

Demokrati nasprotujejo gradnji zidu

26. januar 2018 ob 08:44

Washington - MMC RTV SLO, STA

Bela hiša je v četrtek predstavila svoj načrt na področju priseljevanja, ki za 1,8 milijona priseljencev, ki so v ZDA vstopili nezakonito, predvideva pot do državljanstva - v zameno za financiranje zidu na meji z Mehiko.

Predlog Bele hiše je predstavil višji svetovalec predsednika Donalda Trumpa Stephen Miller, ki je dejal, da gre za "dramatično popuščanje". Predlog zakona, ki bo predstavljen v ponedeljek, predvideva pridobitev državljanstva za 1,8 milijona ljudi v od 10 do 12 letih.

Gre za okoli 700.000 t. i. sanjačev, priseljencev, ki so v državo nezakonito vstopili še kot otroci ali mladoletniki, in ki jih je pred izgonom iz ZDA zaščitil program Daca (odložitev izgona za otroške priseljence), sprejet v času predsednikovanja Baracka Obame. Preostalih 1,1 milijona priseljencev pa so ljudi, ki se niso prijavili v program Daca, a so do njega upravičeni, poroča BBC.

Trump je septembra program Daca ukinil in dal kongresu časa do marca letos, da pripravi nov načrt. Zaradi nestrinjanja glede usode "sanjačev" v kongresu se je ob koncu tedna delo vladnih agencijah za kratek čas ustavilo.

V sredo pa je predsednik dejal, da je optimističen glede dogovora o priseljevanju, ki bo vključeval tudi obstanek "sanjačev" v državi.

Bela hiša želi milijarde za zid

V zameno pa Bela hiša od demokratov v kongresu pričakuje, da bodo podprli zakon, ki predvideva 25 milijard dolarjev za gradnjo zidu na meji z Mehiko in druge ukrepe nadzora tako na mehiški kot kanadski meji. Izgradnja zidu na mehiški meji je bila sicer glavna Trumpova predvolilna obljuba. Trump zahteva tudi več denarja za dodatne agente ob meji, sodnike in tožilce na področju priseljevanja ter odpravo pomanjkljivosti v zakonodaji, zaradi katerih je otežen izgon priseljencev brez ustreznih dokumentov.

Obenem pa želi Bela hiša doseči omejitev t. i. verižnega priseljevanja, kar je drug izraz za združevanje družin. Če bo predlog Bele hiše sprejet, bodo lahko prebivalci ZDA vizume pridobili le za svoje zakonce in otroke, ne pa tudi za druge člane svojih družin. Bela hiša pa želi ukiniti tudi razdeljevanje dovoljenj za delo in bivanje v ZDA z loterijo. Na ta način na leto t. i. zeleno karto pridobi 50.000 ljudi z vsega sveta.

Demokrati nasprotujejo financiranju gradnje zidu, predlog za zaščito ljudi pred izgonom pa pozdravljajo. A Trumpu ne zaupajo, ker si je do zdaj že večkrat premislil. Sumijo, da si bo tudi tokrat, ko bo zaradi poti do legalizacije statusa in državljanstva za priseljence, ki so v ZDA vstopili nezakonito, začelo vreti v njegovi volilni bazi. Nasprotniki teh ljudi vsako tako možnost namreč označujejo za nedopustno amnestijo kriminalcev.

B. V.