ZDA: Blokade dela vladnih agencij po dogovoru v senatu kmalu konec

Sprejet le začasni dogovor

22. januar 2018 ob 20:56,

zadnji poseg: 22. januar 2018 ob 21:48

Washington - MMC RTV SLO

Delna blokada ameriških vladnih agencij zaradi neuspešnih pogajanj o predlogu zakona za njihovo financiranje se bliža koncu. Republikanci in demokrati v senatu so se namreč strinjali o glasovanju za začasni dogovor, le do 8. februarja, ki bo formalno sprejet čez nekaj ur.

Demokrat Chuck Schumer je dejal, da bodo glasovali za ponovno odprtje vladnih agencij, da bi se še naprej pogajali o širšem dogovoru z republikanci. Ob tem je predsednika Donalda Trumpa kritiziral, ker mu ni uspelo doseči dvostrankarskega dogovora.

Pred glasovanjem v senatu je vodja (republikanske) senatne večine Mitch McConnell za danes razpisal glasovanje o ponovnem odprtju vlade z obljubo, da bodo nemudoma začeli obravnavo ureditve statusa več kot 700.000 t. i. sanjačev, priseljencev, ki so v ZDA prišli kot otroci oziroma mladoletniki brez ustreznih dovoljenj. Demokrati namreč želijo, da republikanci privolijo v zaščito teh ljudi pred izgonom. V času predsednik Baracka Obame je namreč veljal program Daca, ki je za sanjače izgon odložil.

Za današnje glasovanje, na katerem naj bi potrdili začasno financiranje, je v senatu glasovalo 81 senatorjev, proti jih je bilo 18. Zaprtje vlade se bo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP formalno končalo, ko bo predstavniški dom kongresa sprejel ukrepe za financiranje vlade do 8. februarja, kar naj bi po pričakovanjih tudi storil.

Zgolj nekajtedenska rešitev

Zakonodaja zagotavlja sredstva za začasno delovanje vladnih agencij v upanju, da lahko kongres doseže dogovor o trajnem financiranju pred 8. februarjem. "Moramo iti naprej in prvi korak, čisto prvi korak, je končanje blokade," je dejal McConnell.

Predlog zakona namreč ni načrt za financiranje za celotno leto 2018, temveč le do srede naslednjega meseca. Senatorjem v petek ni uspelo doseči dogovora glede začasnega financiranja vlade. Tudi na izredni nedeljski seji dogovora ni bilo.

Demokrati so želeli, da bi se predsednik Trump v okviru dogovora o proračunu pogajal tudi glede priseljevanja, a republikanci so zavračali možnost dogovora, dokler so vladne agencije blokirane.

B. V.