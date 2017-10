Belgijski odvetnik potrdil, da je Puigdemont v Belgiji

Rajoy odstavil vlado Katalonije in suspendiral avtonomijo

30. oktober 2017 ob 13:39,

zadnji poseg: 30. oktober 2017 ob 20:46

Madrid - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Odstavljeni katalonski premier Carles Puigdemont je v Belgiji, je potrdil tamkajšnji odvetnik Paul Bekaert, ki ni povedal, ali bo Puigdemont zaprosil za azil, potrdil pa je, da ga je kontaktiral kot svetovalca.

Tako je poročala belgijska tiskovna agencija Belga, ki se sklicuje na omenjenega odvetnika.

Predtem je že več španskih, katalonskih in belgijskih medijev poročalo, da je Puigdemont skupaj z nekaterimi člani odstavljene katalonske vlade odpotoval v Bruselj.

Po poročanju španskega časopisa La Vanguardia so Puigdemont in drugi odstavljeni katalonski voditelji v Bruslju. Najprej so pri časopisu poročali, da bodo popoldne podali izjavo za javnost, kasneje pa zapisali, da bi lahko izjavo dali tudi jutri.

Da je Puigdemont v belgijski prestolnici, je pred tem poročal tudi katalonski časopis El Periodico. To je za špansko televizijo La Sexta potrdil tudi neimenovani vir s španskega notranjega ministrstva.

Špandki mediji so poročali, da se bo Puigdemont v Bruslju srečal s flamskimi politiki. Belgijski radio VRT, ki je tudi poročal o njegovi poti v Bruselj, pa je še dodal, da se bo v mestu srečal z odvetniki.

Čeprav so mediji poročali, da naj bi Puigdemonta v Belgijo povabila stranka flamskih nacionalistov (N-VA), pa so to v stranki zanikali. "Če je Puigdemont v Bruslju, zagotovo ni prišel na povabilo naše stranke," je po poročanju belgijske tiskovne agencije Belga dejal tiskovni predstavnik stranke Joachim Pohlmann.

V nedeljo je belgijski državni sekretar Theo Francken, ki je pristojen za migracije in je član stranke N-VA, nakazal, da bi Puigdemont lahko dobil politični azil v Belgiji. Belgijski premier Charles Michel je kasneje zavrnil njegove navedbe.

Belgija je sicer ena od redkih članic Evropske unije, kjer lahko državljani EU-ja zaprosijo za azil.

Obtožbe za upor

Španski državni tožilec je medtem predstavil obtožnice proti katalonskim voditeljem, potem ko so razglasili neodvisnost Katalonije.

Kot je v Madridu sporočil Jose Manuel Maza, bi morali Puigdemonta in njegove sodelavce obtožiti upora in nezakonitega prisvajanja javnih sredstev.

V skladu s špansko zakonodajo mora obtožnice generalnega tožilca najprej preučiti sodišče, za katerega Maza upa, da bo obtožene katalonske voditelje povabilo na zaslišanje.

Po Mazejevih besedah so voditelji vlade v Kataloniji ustvarili institucionalno krizo, ki se je 27. oktobra končala z enostransko razglasitvijo samostojnosti in popolnim nespoštovanjem španske ustave.

Zaradi teže obtožnice tožilec ne izključuje niti drugih ukrepov, med drugim aretacije in preiskovalnega zapora.

Za obtožbe na račun Puigdemonta in njegovih namestnikov je zagrožena kazen do 30 let zapora.

Španski mediji pišejo, da naj bi bilo skupno obtoženih 20 ljudi, od tega 14 nekdanjih članov katalonske vlade in šest članov razpuščenega katalonskega parlamenta.

Španska vlada premierja Mariana Rajoya je v soboto uradno odstavila katalonsko vlado in v skladu s 155. členom ustave suspendirala katalonsko avtonomijo, potem ko je katalonski parlament v petek sprejel resolucijo o samostojnosti Katalonije.

Madrid je danes v Kataloniji prevzel posle in tako naj bi ostalo najmanj do predčasnih regionalnih volitev 21. decembra.

Stranka Puigdemonta gre na volitve

Puigdemontova stranka PDeCAT je sporočila, da bo sodelovala na predčasnih regionalnih volitvah 21. decembra, ki jih je razglasila španska vlada. "21. bomo šli na volitve. Šli bomo s prepričanjem in zavezo, da dovolimo Kataloncem, da se izrazijo," je dejala tiskovna predstavnica PDeCAT Marta Pascal.

Levo usmerjena stranka ERC Oriole Junquerasa, ki je del koalicije s PDeCAT, pa je sporočila, da bodo "sodelovali" na neki način, čeprav so volitve označili za nelegitimne, ker jih je sklical Madrid.

