Katalonska opozicija Puigdemonta poziva k sklicu volitev

Bo španska vlada v petek uporabila 155. člen ustave?

26. oktober 2017 ob 12:48,

zadnji poseg: 26. oktober 2017 ob 22:12

Barcelona - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Opozicijski poslanci v katalonskem parlamentu so premierja Carlesa Puigdemonta pozvali, naj skliče predčasne regionalne volitve in pomiri razmere ter se tako izogne drastičnemu koraku Madrida, da bi prevzel nadzor v pokrajini.

"Še vedno je dovolj časa za vrnitev v zakonito stanje in sklic volitev," je dejala voditeljica glavne opozicijske stranke Ciudadanos v Kataloniji Ines Arrimadas na zasedanju parlamenta. Enakega mnenja je vodja Socialistične stranke Katalonije, veje španskih socialistov, ki prav tako nasprotuje neodvisnosti Katalonije, Miquel Iceta, ki je poudaril, da ima katalonski premier še vedno dovolj časa za preprečitev implementacije 155. člena ustave in s tem začasne odprave avtonomije pokrajine.

Katalonski voditelj Puigdemont je ob 17. uri vendarle s kratko izjavo nagovoril novinarje in zavrnil razpis predčasnih regionalnih volitev. Kljub prizadevanjem od španskih oblasti ni dobil zadostnih zagotovil, da bi se volitve dejansko izvedle in upoštevale, je dejal in odločitev o nadaljnjih ukrepih prepustil katalonskemu parlamentu. Ta je po večurnem zasedanju torej "žogico vrnil" Puigdemontu.

Ključni zasedanji obeh parlamentov

Tako bosta v petek sestajala katalonski in španski parlament. Slednji se bo ukvarjal s konkretnim besedilom ukrepov, ki naj bi se gibali od odstavitve regionalne vlade, razpustitve parlamenta do prevzema nadzora nad policijo in javnimi mediji. Ukrepe pripravlja senatni odbor, ki ga sestavlja 27 članov. V petek bo španski senat tudi glasoval o izvedbi ukrepov v skladu s 155. členom španske ustave.

Prav tako v petek bo po poročanju AFP-ja katalonski parlament glasoval o tem, ali naj enostransko razglasi neodvisnost pokrajine ali ne. Zasedanje naj bi se zavleklo dolgo v noč, saj naj bi se na govorniškem odru zvrstili vsi poslanci.

Odpovedani prvi dve Puigdemontovi izjavi

Katalonska regionalna vlada je sicer danes odpovedala že dve izjavi Puigdemonta. Sprva so njegovo izjavo napovedali za 13.30, nato prestavili na 14.30, a ponovno odpovedali. Španski mediji, na katere se je skliceval tudi Reuters, so pretežno poročali, da naj bi voditelj Katalonije sklical predčasne volitve. Omenjal se je datum 20. december.

Puigdemont senatu poslal pismo

Katalonski voditelj je španskemu senatu sicer poslal tudi pismo, v katerem je opozoril, da se bodo razmere v Kataloniji še bolj zaostrile, če bo Madrid uresničil napovedi in prevzel nadzor v tej avtonomni pokrajini. Poleg tega je Madrid obtožil kršenja ustave.

"Da bi rešila to, kar je vlada označila za izjemno resno situacijo, bo z odvzemom avtonomije Kataloniji ustvarila še resnejšo izredno situacijo," je zapisal Puigdemont. Glede na prvotne načrte naj bi osebno nagovoril člane španskega senata, ki morajo potrditi odločitev španske vlade, vendar si je v sredo premislil in obisk v Madridu odpovedal.

Madrid očita Barceloni, Barcelona Madridu

Kot je še zatrdil v pismu, bi bil prevzem nadzora osrednje vlade nad katalonskimi institucijami v nasprotju z ustavo in neposreden napad nanjo. Predvideni ukrepi španske vlade kršijo člene v povezavi s "pravico pokrajin do politične avtonomije".

Španska vlada sicer kršenje ustave očita katalonskim oblastem, ki so referendum o neodvisnosti 1. oktobra izvedle kljub prepovedi španskih sodišč. Ustavno sodišče je tudi razsodilo, da je tovrstno glasovanje v nasprotju z ustavo.

A. P. J., J. R.