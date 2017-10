Rajoy razpustil katalonski parlament in napovedal predčasne volitve

Katalonski parlament razglasil neodvisnost

27. oktober 2017 ob 12:20,

zadnji poseg: 27. oktober 2017 ob 21:02

Madrid/Barcelona - MMC RTV SLO, STA, Reuters, RTV SLO

Španski premier Mariano Rajoy je v skladu s 155. členom ustave razpustil katalonski regionalni parlament in za 21. december razpisal predčasne regionalne volitve.

"Verjamemo, da je nujno poslušati vse prebivalce Katalonije, da se lahko sami odločajo o svoji prihodnosti ter da nihče ne more izvenzakonsko ukrepati v njihovem imenu," je v govoru dejal španski premier.

Rajoy je razpustil celotno katalonsko vlado in napovedal, da bodo položaje prevzela ministrstva centralne vlade v Madridu. Prav tako je odpustil vodjo katalonske policije.

Razglasitev katalonske neodvisnosti nameravajo v Madridu razglasiti za nelegalno, državno tožilstvo pa je ovadbo že podalo na sodišče.

Španska vlada s pooblastili na vseh področjih

Španska vlada bo z omenjenimi ukrepi dobila pooblastila na gospodarskem, finančnem, davčnem in proračunskem področju. Organi, ki jih bo imenoval Madrid, bodo pridobili vse pristojnosti tudi na področju telekomunikacij in katalonskih javnih medijev, poroča novinar RTV Slovenija Adrijan Bakič.

Katalonci vendarle razglasili neodvisnost

Katalonski parlament je popoldne vendarle razglasil težko pričakovano neodvisnost. Razglasitev je na tajnem glasovanju ob 15. uri podprlo 70 poslancev katalonskega parlamenta, deset jih je bilo proti, dve glasovnici sta bili prazni, je povedala tiskovna predstavnica katalonske vlade. Preostali poslanci 135-članskega parlamenta, to so predstavniki Ljudske stranke, socialistov in stranke Ciudadanos, so pred glasovanjem protestno zapustili dvorano.

Rajoy po razglasitvi neodvisnosti sklical sejo

Premier Rajoy je za ob 18. uri sklical zasedanje vladnega kabineta. Razpravo o ukrepih mu je omogočil senat, ki je potrdil prevzem nadzora nad Katalonijo oz. uvedbo 155. člena ustave. Izid glasovanja senata je prišel kmalu po razglasitvi neodvisnosti katalonskega parlamenta. "Vse Špance prosim za mirnost. Vladavina prava bo v Katalonijo vrnila zakonitost," je nekaj minut po razglasitvi katalonske neodvisnosti tvitnil Rajoy.

Mednarodni akterji na strani Španije

Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je Špance in Katalonce pozval, naj izberejo moč razprave, tudi belgijski premier Charles Michel je Madrid in Barcelono pozval k pogovorom. Španski prevzem nadzora nad Katalonijo je podprlo zunanje ministrstvo ZDA, francoski predsednik Emmanuel Macron in predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Zveza Nato je sporočila, da gre v konfliktu za notranji problem Španije.

Tiskovni predstavništvi britanske vlade Therese May in nemške vlade Angele Merkel sta sporočili, da državi ne priznavati in ne bosta priznali katalonske neodvisnosti. Škotsko ministrstvo pa je sporočilo, da razumejo in spoštujejo držo katalonskega parlamenta.

Barcelonska županja nasprotuje razglasitvi neodvisnosti

Županja Barcelone Ada Colau je na Facebooku izrazila nasprotovanje enostranski razglasitvi katalonske samostojnosti v regionalnem parlamentu in odločitvi španskega senata, ki je sprejelo ukrepe za odvzem avtonomije Kataloniji. "Tisti, ki želimo preprečiti konfrontacijo in pozivamo k dialogu, zdravi pameti in usklajeni rešitvi, smo v večini v Kataloniji in Španiji," je zapisala na Facebooku.

Tudi Puigdemont poziva k ohranitvi miru

Katalonski premier Carles Puigdemont je po potrditvi ukrepov španskega senata Katalonce pozval k miru in ohranitvi dostojanstva. "Smo družba, ki se je vedno odzivala mirno," je dejal in dodal, da je legitimno izvoljen parlament naredil korak, za katerega so se dolgo borili.

Na ulicah Barcelone se je med glasovanjem v katalonskem parlamentu zbralo več deset tisoč zagovornikov samostojne Katalonije. Ti so prek dveh velikih zaslonov spremljali dogajanje v parlamentu, ploskali in v katalonščini vzklikali slogane, preden so zapeli katalonsko himno.

V katalonskih mestih snemajo španske zastave

Medtem so z mestnih hiš v več katalonskih mestih že sneli španske zastave, česar v prestolnici Barceloni sicer niso storili. Zastavo so sneli z mestne hiše v petem največjem katalonskem mestu Sabadell in Gironi, kjer je nekoč županoval tudi Puigdemont. Španskih zastav prav tako ni več na mestnih hišah v Figueresu, Vicu in Tortosi.

Puigdemont v četrtek ni sklical predčasnih volitev

Opozicijski poslanci so katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta v četrtek pozvali, naj skliče predčasne regionalne volitve in pomiri razmere ter se tako izogne drastičnemu koraku Madrida, kar pa je katalonski vodja zavrnil. Kot je dejal, od španskih oblasti ni dobil zadostnih zagotovil, da bi se volitve dejansko izvedle in upoštevale, zato volitev ni razpisal in je odločitev o nadaljnjih ukrepih prepustil katalonskemu parlamentu.

K. T., J. R.