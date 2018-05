Belgijsko sodišče zavrnilo izročitev katalonskih politikov

Pomanjkljivosti v španskem pripornem nalogu

16. maj 2018 ob 13:50

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Belgijsko sodišče je zavrnilo zahtevo Španije o izročitvi treh katalonskih politikov, ki so se po lanskem spodletelem referendumu o samostojnosti Katalonije zatekli v Belgijo.

Obravnave na sodišču so se udeležili vsi trije katalonski voditelji, Antonio Cormin, Lluis Puig in Meritxell Serret. Špansko pravosodje je zahtevalo njihovo izročitev, saj jim v povezavi s katalonskim referendumom za neodvisnost očita upor in zlorabo javnih sredstev. Če bi v Španiji odločili, da so krivi, jim grozijo dolgoletne zaporne kazni.

Belgijski tožilec in obramba so se strinjali, da je zahteva za izročitev imela "postopkovne pomanjkljivosti in nepravilnosti", zato je bila zavrnjena, poroča Catalan News. "Odločitev sodišča kaže, da Španija zlorablja kazenski zakonik za pregon demokratično izvoljenih politikov," je dejal odstavljeni zdravstveni minister Comin.

Odstavljeni kulturni minister Puig je dejal, da bi razsodba lahko vplivala tudi na primera nekdanjega predsednika Carlesa Puigdemonta, ki je skupaj z omenjeno trojico prebegnil v Belgijo, in Clare Ponsati. Ponsatijeva je trenutno na Škotskem, Puigdemont pa v Berlinu, kjer čaka na odločitev nemških oblasti o morebitni izročitvi Španiji.

Belgijska zavrnitev naloga bi lahko postavila precedens za nemško odločitev o Puigdemontu, saj je nalog za prijetje popolnoma enak, zaradi česar vsebuje tudi iste nepravilnosti, meni njegov odvetnik Jaume-Alonso Cuevillas.

J. R.