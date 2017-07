Bi severnokorejska raketa lahko dosegla Aljasko?

Stopnjevanje sovražnosti med Korejama

5. julij 2017 ob 07:07

Pjongjang/Washington - MMC RTV SLO

ZDA so potrdile, da je Severna Koreja preizkusila raketo dolgega dometa, za katero nekateri strokovnjaki menijo, da bi lahko dosegla Aljasko.

Ameriški državni sekretar Rex Tillerson je preizkus označil za "novo eskalacijo grožnje" ZDA in preostalemu svetu ter opozoril, da Washington "ne bo nikdar sprejel jedrsko oborožene Severne Koreje", navaja BBC.

Pjongjang je v torek sporočil, da je uspešno preizkusil medcelinsko balistično raketo, ZDA in Južna Koreja pa so v odgovor izvedle skupne vojaške vaje. V skupni izjavi sta vojski obeh držav posvarili, da je "samoobvladovanje, ki je izbira, edino, kar loči premirje od vojne" in da skupne vaje kažejo, "da si lahko premislimo, v katero stran se bomo nagnili".

Južna in Severna Koreja sta uradno še vedno v vojni, saj se je korejska vojna (1950-1953) končala s premirjem.

Ob svetovni grožnji svetovna akcija

Tillerson je ob tem dejal, da je potrebna "svetovna akcija", da bi ustavili "grožnjo svetu", in opozoril, da vsaka država, ki bi Severni Koreji gospodarsko pomagala ali jo oskrbovala z vojaškimi potrebščinami oz. ne bi v polni meri upoštevala resolucije Varnostnega sveta ZN-a, "pomaga in podpira nevarni režim".

ZDA so pozvale k izrednemu sestanku Varnostnega sveta ZN-a, da bi razpravljali o grožnji Pjongjanga. Srečanje za zaprtimi vrati 15-članskega telesa naj bi potekalo danes.

Čeprav strokovnjaki na torkov preizkus gledajo kot na neizpodbitno eskalacijo severnokorejske grožnje, pa obenem tudi menijo, da Severni Koreji še vseeno ni uspelo razviti orožja dolgega dosega.

K. S.