Jedrsko orožje postaja vse bolj dovršeno

Na svetu približno 14.935 jedrskih konic

3. julij 2017 ob 19:34

Stockholm - MMC RTV SLO/STA

Stockholmski inštitut za mirovne raziskave (Sipri) je v svojem poročilu ugotovil, da je količina jedrskega orožja po svetu lani upadla, a je to postalo bolj dovršeno.

Jedrske države – ZDA, Rusija, Velika Britanija, Francija, Kitajska, Indija, Pakistan, Izrael in Severna Koreja – so že razvile ali vsaj naznanile razvoj posebnih raketnih sistemov, kar nakazuje na modernizacijo tega uničujočega orožja.

"Kljub najnovejšim naporom in mednarodnim pogovorom o prepovedi jedrskega orožja ima vseh devet držav dolgoročne programe modernizacije," je dejal raziskovalec Sipri Shannon Kile.

93 odstotkov jedrskega orožja v lasti Rusije in ZDA

V začetku leta 2017 je po ocenah devet držav skupaj posedovalo 14.935 jedrskih konic, kar je manj kot lani, ko jih je bilo 15.395. Padec gre pripisati predvsem naporom ZDA in Rusije, ki imata v svoji lasti 93 odstotkov vsega jedrskega orožja, poroča nemški Deutsche Welle (DW).

Sipri opozarja, da jedrske države v bližnji prihodnosti niso pripravljene zmanjšati svojih arzenalov. Po poročilu bodo samo ZDA med letoma 2017 in 2026 za modernizacijo jedrskega orožja namenile 400 milijard dolarjev (351 milijard evrov).

V Evropi jedrsko orožje posedujeta "zgolj" dve državi, Velika Britanija in Francija. Prva ima približno 215 jedrskih konic, druga pa okoli 300. V Parizu so že izrazili željo po modernizaciji svojega jedrskega programa.

Severna Koreja bi lahko razvila do 20 jedrskih konic

V Aziji je Severna Koreja lani izvedla dva jedrska poskusa, ki sta sprožila zaskrbljenost mednarodne skupnosti. "Severna Koreja je naredila tehnološki napredek v svojem vojaškem jedrskem in raketnem programu in bi lahko razvila do 20 jedrskih konic," navaja poročilo.

Po količini jedrskega orožja v Aziji prednjači Kitajska, ki ima približno 270 jedrskih konic. Sledita ji Pakistan s 140 in Indija s 130. Obe državi nameravata svojo jedrsko moč razširiti na kopno, vodo in zrak.

A. V.