BiH: Na jugu države obsežen požar ogroža več naselij

Gasilci imajo težave zaradi pomanjkanja opreme

15. julij 2017 ob 15:33

Mostar, Trebinj, Ljubinje - MMC RTV SLO

V bližini mesta Ljubinje na jugu Bosne in Hercegovine je v petek izbruhnil velik požar, ki se še naprej širi z veliko hitrostjo. Gasilci se trudijo omejiti plamene, ki ogrožajo več naselij.

"Razmere so katastrofalne. Gorita gozd in nizko rastlinje. Začelo je tudi pihati, kar dodatno otežuje gašenje in razpihuje ogenj," je povedal poveljnik civilne zaščite Ljubinje Miodrag Ilić.

Požarna črta je dopoldne dosegla dolžino med 20 in 30 kilometrov, pri čemer so ogrožena tudi že tri naselja v občini Ljubinje. Gasilci skušajo medtem preprečiti širjenje proti drugim naseljem in magistralni cesti, ki teče ob mestu in med drugim vodi v Trebinje in Dubrovnik na Hrvaškem.

Nezavisne novine poročajo, da gre za doslej največji požar na območju Ljubinja, s katerim se spopada okoli sto ljudi, gasilcem pomagajo tudi gozdarji, policija in prebivalci kraja.



Težave zaradi slabe opremljenosti

Gasilci imajo težave zaradi slabe opremljenosti, saj sprva niso imeli niti dovolj nahrbtnih brentač za gašenje. Gasilsko društvo Trebinje in civilna zaščita sta ljubinjskim gasilcem tako dostavila 25 brentač, vendar niso mogli pomagati pri gašenju, saj gasijo požare na območju občine Trebinje, poroča srbski spletni portal Blic.

Po poročanju spletnega portala televizije Al Džazira Balkans gori tudi na planini Čvršnica, kjer je zagorel borov gozd.

J. R.