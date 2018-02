Savdski klerik prvič spregovoril proti obvezni obleki za ženske

Kljub reformam ženske še zdaleč niso enakopravne

11. februar 2018 ob 11:58,

zadnji poseg: 11. februar 2018 ob 13:28

Riad - MMC RTV SLO

Savdske ženske ne bi smele biti prisiljene nositi abaje, tradicionalnega vrhnjega sloja obleke, ki zakriva celotno telo razen stopal, dlani in glave, je na televiziji pozval vplivni klerik iz Sveta visokih učenikov.

"Več kot 90 odstotkov pobožnih muslimanskih žensk v muslimanskem svetu ne nosi abaje, zato ljudi ne bi smeli siliti v to," je v eni izmed televizijskih oddaj dejal šejk Abdulah Al Mutlak, član Sveta visokih učenikov, najvišjega verskega organa v Savdski Arabiji, ki kralju svetuje glede religijskih zadev. Člani sveta so praktično edini kleriki v državi, ki so pooblaščeni za izdajo fatve oz. verskega ukaza, poroča Guardian.

Gre za prvi javni poziv k omilitvi prepovedi za ženske iz vrst verskih voditeljev v Savdski Arabiji. Državna zakonodaja, ki sledi strogi obliki sunitskega islama, znanega kot vahabizem, vsebuje ene najstrožjih prepovedi za ženske na svetu. Ženskam zapoveduje nošnjo abaje v javnosti. Ženske jo nosijo skupaj z nikabom, naglavno ruto z mrežo za oči.

Verska policija je leta 2016 aretirala žensko, ki je na eni glavnih ulic prestolnice Riad snela svojo abajo. V zadnjih letih so po poročanju BBC-ja ženske namesto tradicionalne črne začele nositi barvaste abaje. Tudi bolj odprte abaje, oblečeno preko dolgega krila ali kavbojk, postajajo običajne v liberalnejših delih države.

Nedavne izjave klerika so še en majhen korak proti liberalizacije države, ki jo je z reformami v sklopu t. i. vizije 2030, s katero se država pripravlja na prehod v obdobje zmanjšanega črpanja nafte, začel savdski kronski princ Mohamed Bin Salman.

Kraljestvo je septembra lani napovedalo konec prepovedi vožnje za ženske, istega meseca so se ženske prvič v zgodovini lahko udeležile praznovanja dneva države, januarja pa so si lahko prvič s stadiona ogledale nogometno tekmo. Decembra so v državi priredili prvi koncert ženske pevke. Savdska Arabija namerava ukiniti tudi trideset let trajajočo prepoved komercialnega kina, prve kinodvorane naj bi se po poročanju BBC-ja odprle marca letos.

Nujno dovoljenje moškega zastopnika

Vseeno se lahko Savdijke v javnosti še naprej pojavijo le v družbi moškega spremljevalca, običajno bližnjega sorodnika, ki ima pravico, da govori v njihovem imenu. Moški član družine mora ženski prav tako dovoliti poroko, študij, odprtje bančnega računa, prošnjo za izdajo potnega lista, potovanje, odhod iz zapora in še več drugih dejavnosti, povezanih z javnim življenjem. Svetovni gospodarski forum (WEF) je v svojem poročilu o enakopravnosti spolov leta 2017 Savdsko Arabijo na lestvici 144 držav uvrstil na 138. mesto, pred Mali, Iran, Čad, Sirijo, Pakistan in Jemen.

J. R.