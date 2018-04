ZN: Jemen potrebuje tri milijarde dolarjev pomoči

3. april 2018 ob 15:50

Ženeva - MMC RTV SLO, STA

Na mednarodni donatorski konferenci, ki je v Ženevi potekala pod okriljem Združenih narodov, so za humanitarno pomoč Jemnu zbrali dve milijardi dolarjev.

Cilj ZN-a je bil sicer zbrati tri milijarde dolarjev oziroma 2,4 milijarde evrov, kolikor po oceni potrebujejo za to državo, a je generalni sekretar Antonio Guterres dejal, da gre vseeno za omembe vreden znesek. Portugalec na čelu ZN-a je prepričan, da jim bo manjkajoča sredstva uspelo zbrati še do konca leta. Kot je povedal na konferenci, bodo z zbranim denarjem milijonom lačnih, izseljenih in bolnih pomagali preživeti vojno.

Humanitarno pomoč potrebuje 2,2 milijona ljudi

Evropska unija je na konferenci napovedala, da bo Jemnu namenila 107,5 milijona evrov pomoči. S to podporo se bo po podatkih Bruslja skupna pomoč EU-ja Jemnu od leta 2015, ko se je začela kriza v tej državi na jugozahodu Arabskega polotoka, povzpela na 438,2 milijona evrov. Evropski komisar za humanitarno pomoč in krizno upravljanje Hristos Stilianides je ob tem vse vpletene strani pozval, naj zagotovijo varen, neoviran in neprekinjen humanitarni dostop vsem prizadetim skupnostim v Jemnu.

Guterres je v nagovoru donatorjem Jemen znova označil za najhujšo humanitarno krizo na svetu in poudaril, da lahko z mednarodno podporo preprečijo dolgoročno tragedijo. Pri ZN-u poudarjajo, da v Jemnu humanitarno pomoč potrebuje kar 22,2 milijona ljudi. Po njihovi oceni okoli 18 milijonov ljudi nima na voljo zadosti hrane, 8,4 milijona prebivalcem pa grozi lakota. Država ima sicer 27 milijonov prebivalcev. Skoraj polovica predšolskih otrok trpi zaradi kronične podhranjenosti in zastoja v rasti, kar ovira njihov telesni in psihični razvoj. Prebivalci Jemna medtem trpijo tudi zaradi številnih spopadov, ugrabitev in posilstev.

Jemen že pokazal veliko radodarnosti

Generalni sekretar je ob tem poudaril, da je Jemen v preteklosti že pokazal veliko radodarnosti, več kot številne bogatejše države, ko je sprejel veliko število somalskih beguncev: "Zato je tudi naša dolžnost, da se uskladimo z radodarnostjo Jemencev, ki so jo vedno izkazali tistim v stiski." Savdska Arabija in Združeni arabski emirati, ki v jemenskem konfliktu igrata tudi ključno vlogo, sta že ob začetku konference obljubili pomoč v višini 930 milijonov dolarjev.

Koalicija pod vodstvom Savdske Arabije je posredovanje v Jemnu začela marca 2015, potem ko so šiitski uporniški hutijevci pregnali sunitskega predsednika Abdrabuha Mansurja Hadija v izgnanstvo. Jemen, ena najrevnejših držav na svetu, se je zatem pogreznil v državljansko vojno, kjer svoje moči merita tudi Savdska Arabija, ki podpira predsednika, in šiitski Iran, ki podpira hutijevce. Spopadi so doslej zahtevali že več tisoč žrtev, predvsem med civilisti, uničena pa je bilo tudi večina že tako skromne infrastrukture, zlasti na izobraževalnem in zdravstvenem področju. Razmere v Jemnu so bile sicer že pred zaostritvijo konflikta težke.

T. J.