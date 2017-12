Jemenska "absurdna" vojna: Savdski napadi v enem dnevu pokončali 68 civilistov

ZN: Konflikt nima vojaške rešitve

28. december 2017 ob 15:34

Sana - MMC RTV SLO, STA

V dveh letalskih napadih koalicije pod vodstvom Savdske Arabije je bilo v enem dnevu ubitih 68 civilistov, ZN pa vojno v tej državi opisujejo kot "absurdno" in "jalovo".

Prvi napad v provinci Taiz je zadel priljubljeno tržnico, polno ljudi. Med 54 ubitimi civilisti je bilo osem otrok, 32 ljudi je bilo ranjenih. V drugem napadu v provinci Al Hudajdah pa je bilo ubitih 14 članov iste družine, je sporočil koordinator humanitarne pomoči ZN-a v Jemnu Jamie McGoldrick.

"Globoko sem pretresen zaradi naraščajočega števila civilnih žrtev, ki so posledica stopnjevanja napadov v Jemnu, ne glede na to, ali gre za civilne ali vojaške cilje," je dejal McGoldrick. Dodal je, da je bilo v preteklih desetih dneh v spopadih ubitih še dodatnih 41 civilistov, 43 pa jih je bilo ranjenih.

Še okrepili napade

Arabska koalicija je okrepila letalske napade na upornike po 19. decembru, ko so savdske sile prestregle balistično raketo, ki so jo Hutiji izstrelili proti savdski prestolnici Riad.



"Ti incidenti dokazujejo popolnoma brezbrižnost do človeških življenj, ki jo vse strani, tudi koalicija pod vodstvom Savdske Arabije, še vedno kažejo v tej absurdni vojni, katere rezultat je uničenje države in neprimerljivo trpljenje ljudi," je še dejal McGoldrick.

Rešitev le v diplomaciji

Dodal je, da so civilisti kaznovani v okviru "jalove vojaške kampanje na obeh straneh". Spomnil je tudi na obveznosti v okviru mednarodnega humanitarnega prava, da je treba obvarovati civiliste in vedno ločevati med civilnimi in vojaškimi objekti. Po njegovem pa se lahko konflikt v Jemnu reši le s pogajanji. Z njim se strinja britansko zunanje ministrstvo, ne pa tudi ZDA, ki Savdijce v konfliktu podpirajo.

Arabska koalicija se je vmešala v konflikt v Jemnu marca 2015, ko so Hutiji zavzeli prestolnico Sano in večji del države. Cilj savdske vojaške kampanjne je bilo ponovno ustoličenje strmoglavljenega predsednika Abda Rabbuha Mansourja Hadija in zatrtje šiitskega upora proti nekdanjemu voditelju, ki je užival podporo Savdske Arabije.

Kljub vojaški moči koalicije pa uporniki še vedno nadzorujejo prestolnico in večji del severa Jemna. Od marca 2015 je bilo po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v spopadih ubitih več kot 8750 ljudi.

Začetek konca

Jemen, svoj čas biser Bližnjega vzhoda in privlačna turistična destinacija z bogato kulturo, čudovito arhitekturo stare Sane in osupljivo naravo, je začel v kaos drseti leta 2011, ko so se na krilih arabske pomladi v državi začeli protesti proti revščini, nezaposlenosti in korupciji, pretežno uperjeni proti takratnemu predsedniku Abdulahu Salehu, ki si je želel spremeniti ustavo in odpraviti omejen mandat predsednika.

Pod pritiski protestov je bil Saleh nazadnje prisiljen odstopiti, predsedniške dolžnosti pa je prevzel podpredsednik Hadi, ki je bil za predsednika uradno potrjen februarja 2012.

A Hadiju nenaklonjeni uporniki in Al Kaida so tranzicijski proces močno otežili in septembra 2014 so hutijevci najprej zavzeli Sano, nato pa v državnem udaru Hadija prisilili, da privoli v "vlado enotnosti", ki pa nikdar ni zares zaživela.

Združeni narodi in tuje vlade hutijevske vlade niso priznavali in nazadnje so Savdijci vzeli vajeti v svoje roke ter začeli intenzivno vojaško kampanjo, ki pa je stanje v državi samo še znatno poslabšala.

V začetku meseca so Hutiji so sporočili, da so v Sani ubili Saleha, še do pred kratkim njihovega zaveznika.

