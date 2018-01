Jemen: Na jugu spopadi med separatisti in vladnimi silami

Premier obtožil separatiste, da so pripravili državni udar

29. januar 2018 ob 13:06

Aden - MMC RTV SLO

V pristaniškem mestu Aden na jugu Jemna je bilo v spopadih med separatisti in provladnimi silami, ki so bili predtem na isti strani, ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 130 pa jih je bilo ranjenih.

Spopadi so se začeli v nedeljo, potem ko se je iztekel rok, ki so ga predsedniku države Abdrabuhu Mansurju Hadiju, da razpusti vlado premierja Ahmeda bin Dagerja, postavili separatisti, poroča AP. Separatiste podpirajo Združeni arabski emirati, pomembni partnerji v arabski koaliciji, ki jo vodi Savdska Arabija in podpira jemensko vlado. Arabska koalicija se je v jemensko krizo vmešala marca 2015, ko so hutijevski uporniki zavzeli prestolnico Sano in večji del države.

Separatisti so v spopadih v Adenu zasedli vladne stavbe. Medtem jih je predsednik vlade, čigar odstop zahtevajo separatisti, obtožil, da so pripravili državni udar, piše BBC. Medtem je pozval sosednje države – predvsem ZAE –, naj ukrepajo in umirijo razmere. Poudaril je, da bi spopad lahko izkoristili hutijevski uporniki, ki še vedno nadzirajo zahod in sever države. Predsednik Hadi, ki je poiskal zatočišče v Savdski Arabiji, je pozval k prekinitvi ognja. Sile Savdske Arabije in ZAE, ki so bile tedaj v Adenu, niso posredovale.

Milijoni potrebujejo humanitarno pomoč

Cilja savdske vojaške koalicije sta bila ponovno ustoličenje strmoglavljenega predsednika Hadija in zatrtje šiitskega upora proti nekdanjemu voditelju, ki je užival podporo Savdske Arabije. Kljub vojaški moči koalicije pa uporniki še vedno nadzorujejo prestolnico in večji del severa Jemna. Od marca 2015 je bilo po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) v spopadih ubitih več kot 8.750 ljudi.

Spopadi med separatisti in vladnimi silami bodo še poslabšali razmere v državi. Tri četrtine prebivalcev več kot 27 milijonskega Jemna potrebuje humanitarno pomoč. Grozi jim lakota, Združeni narodi pa so razmere v državi označili za "najhujšo humanitarno krizo našega časa, ki jo je ustvaril človek". Nevladna humanitarna organizacija Oxfam je sporočila, da je bila zaradi spopadov prisiljena zapustiti svoje pisarne v Adenu in Taizu.

T. J.