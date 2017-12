Mednarodni odbor Rdečega križa: Že milijon domnevnih primerov okužbe s kolero v Jemnu

Huda humanitarna kriza v Jemnu

22. december 2017 ob 11:19

Sana - MMC RTV SLO

Mednarodni odbor Rdečega križa je sporočil, da je število domnevnih primerov okužbe s kolero v Jemnu doseglo milijon. Število novih okužb se sicer zmanjšuje.

Od aprila naj bi v državi, v kateri divja tudi vojna, zaradi te bolezni umrlo najmanj 2.226 ljudi. Rdeči križ pravi, da izbruh kolere "še povečuje trpljenje države, ujete v brutalni vojni". V Jemnu 80 odstotkom ljudi primanjkuje hrane, vode in goriva, omejen je tudi dostop do zdravstva, poroča BBC.

Kolera je akutna črevesna okužba, ki povzroča drisko, ljudje pa zbolijo zaradi vnosa hrane ali vode, okužene z bakterijo Vibrio kolera. V hudih primerih bolezen povzroči smrt že v nekaj urah, če ni ustrezno zdravljena.

Junija je bilo v Jemnu v enem tednu zaznanih več kot 50.000 domnevnih okužb v 22 od 23 pokrajin, od takrat pa se število novih okužb zmanjšuje. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je bilo prejšnji teden zaznanih 7.622 domnevnih novih primerov in ena smrtna žrtev. WHO sicer opozarja, da bi lahko prišlo do večjega števila novih primerov okužb v začetku deževne sezone marca, če koalicija pod vodstvom Savdske Arabije ne omili svoje blokade Jemna in dopusti dobave hrane, goriva in zdravil.

Savdska Arabija in njene zaveznice, ki v Jemnu od marca 2015 vojaško posredujejo proti hutijevskim upornikom, so zaporo zaostrile novembra po izstrelitvi balistične rakete na savdsko prestolnico Riad.

Kot sporoča koalicija, je namen zapore ustaviti tihotapljenje orožja upornikom iz Irana, kar Teheran zanika. ZN pa opozarja, da bi lahko zapora povzročila največjo lakoto na svetu v več desetletjih.

Del bolnišnic zaprtih, druge trpijo pomanjkanje

Jemenske zdravstvene službe se niso mogle spopasti z izbruhom kolere. Več kot pol zdravstvenih ustanov je namreč zaprtih zaradi poškodb, ki jih je povzročila vojna. Bolnišnice trpijo tudi hudo pomanjkanje zdravil, goriva in opreme zaradi zapore.

Zaradi poškodovane infrastrukture in pomanjkanja goriva 16 milijonov ljudi nima rednega dostopa do čiste vode in sanitarij, kar povečuje možnost širjenja kolere. Večje tveganje za okužbe z nalezljivimi boleznimi obstaja tudi za nedohranjene otroke. V Jemnu je okoli 1,8 milijona otrok akutno nedohranjenih, med njimi je okoli 400.000 otrok, mlajših od pet let.

Vojna med silami, zvestimi predsedniku Abdrabuju Mansurju Hadiju, ki ga podpirajo sile vojaške koalicije pod vodstvom Savdske Arabije, in hutijevskimi uporniki, traja od leta 2014. Od marca 2015, ko se je v vojno neposredno vpletla koalicija pod vodstvom Savdske Arabije, je umrlo več kot 8.670 ljudi.

