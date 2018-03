Riad: Prestregli smo sedem raket, ki so jih izstrelili hutijevci

Pred tremi leti začetek napadov pod vodstvom Savdske Arabije

26. marec 2018 ob 13:33

Riad/Sana - MMC RTV SLO, STA

Savdske sile so sporočile, da so v nedeljo prestregle sedem raket, ki so jih po njihovih navedbah izstrelili hutijevski uporniki. Ostanki raket so ubili enega Egipčana, dva njegova rojaka pa ranili.

Tri rakete so jemenski uporniki izstrelili na Riad, štiri pa na mesta Hamis Mushait, Džizan in Nadžran na jugu Savdske Arabije. Po navedbah koalicije pod vodstvom Savdske Arabije so bila tarča napadov naseljena območja.

"Agresivna in sovražna akcija skupine hutijevcev, ki jo podpira Iran, kaže, da iranski režim še naprej podpira oboroženo skupino z vojaškimi sredstvi," je poudaril tiskovni predstavnik koalicije Turki al Malki. Po poročanju televizijske postaje Al Masira, ki je v rokah hutijevcev, je bila ena izmed tarč napada mednarodno letališče v Riadu.

Po besedah prebivalcev savdske prestolnice se je okoli polnoči po krajevnem času nad prestolnico večkrat močno zabliskalo. Zaradi šrapnela, ki je ob sestrelitvi raket padel na zemljo, je bil ubit egiptovski državljan, dva njegova rojaka pa sta bila ranjena.

Od konca lanskega leta so hutijevski uporniki na Savdsko Arabijo po njenih navedbah izstrelili več deset raket, ki so jih vse prestregli. Med drugim so novembra lani izstrelili raketo na mednarodno letališče v Riadu, zaradi česar je Savdska Arabija uvedla blokado Jemna, decembra pa so uporniki izstrelili raketo proti kraljevi palači v Riadu.

Tri leta od začetka napadov koalicije

Ob tretji obletnici začetka napadov koalicije pod vodstvom Savdske Arabije proti hutijevcem potekajo množični shodi v prestolnici Sana. Na trgu Sabaen se je zbralo več deset tisoč podpornikov hutijskih upornikov, ki pozivajo k prekinitvi nasilja. Protestniki med vzklikanjem sloganov vihtijo tudi jemenske zastave in nosijo transparente z napisom "tri leta agresije".

Šiitski uporniki so leta 2015 pregnali sunitskega predsednika Abdrabuja Mansurja Hadija v izgnanstvo, ena najrevnejših držav na svetu pa se je nato pogreznila v državljansko vojno, v katero sta vpletena tudi Savdska Arabija, ki podpira predsednika, in šiitski Iran, ki podpira hutijevce. Konflikt se je še dodatno razplamtel marca 2015, ko so hutijevci napredovali proti mestu Aden, zaradi česar je koalicija pod vodstvom Savdske Arabije proti njim 26. marca 2015 sprožila vojaško operacijo.

Dolga vojna je v državi povzročila humanitarno katastrofo, saj v državi razsajajo lakota, žeja in kolera. V spopadih je bilo po podatkih Združenih narodov do zdaj ubitih več kot 9.000 ljudi, več kot 50.000 pa ranjenih. Vojna je povzročila eno največjih humanitarnih kriz, kar 22 milijonov ljudi (skupno ima Jemen okoli 27 milijonov prebivalcev) je odvisnih od humanitarne pomoči.

K. T.