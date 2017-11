Bo Kalifornija po marihuani dekriminalizirala še nore gobe?

V času, ko se Kalifornija pripravlja na legalizacijo marihuane v rekreativni namen, se županski kandidat mesta Marina Kevin Saunders zavzema, da bi Kalifornija postala prva ameriška zvezna država, ki bi dekriminalizirala nore gobe.

Saunders je vložil predlog, po katerem bi ukinili kazni za posedovanje, pridelovanje, prodajo ali transport psihadeličnih gobic. Če mu bo do konca aprila 2018 uspelo zbrati 365.880 podpisov volivcev, bodo o predlogu glasovali na referendumu, poroča Guardian. Zaenkrat je zbral tisoč podpisov, a s kampanjo še ni zares intenzivno začel.

Saunders meni, da je zdaj pravi čas za njegovo pobudo, saj da bi lahko nore gobe pomagale premostiti aktualno politično razdeljenost in povrniti občutek skupnosti. "Svet res trpi in nihče zares ne razume, kaj se dogaja svetu s Trumpom, brexitom, begunsko krizo in vsem ostalim. Sam ne vem, kaj storiti politično, edina stvar, za katero se mi zdi, da bi jo lahko storili, pa je, da bi razširili nore gobice med ljudi. Z njimi preveliki egi splahnijo, podrejo se ti lastni zidovi in obrambni mehanizmi ter ti omogočajo, da se vidiš v drugi luči," razlaga 46-letni Saunders. "Z njihovo pomočjo bi ljudje lahko ugotovili, kaj storiti, hkrati pa bi revolucionalizirale način, na katerega zdravimo ljudi z depresijo, zasvojenostjo in migrenami."

Učinkovite za zdravljenje zasvojenosti?

Saunders pravi, da se prav neki globoki izkušnji z norimi gobami lahko zahvali, da je leta 2003 premagal večletno zasvojenost s heroinom. "V tistem stanju sem prišel do dna vprašanju, zakaj sem storil zavedno odločitev, da postanem heroinski zasvojenec; zdaj sem čist že skoraj 15 let."

Kalifornija je ena od osmih zveznih držav, v katerih so volivci legalizirali marihuano za rekreativni namen, čeprav je še vedno kategorizirana kot mamilo prve stopnje. Saunders in Kitty Merchant, soavtorica zakonskega predloga in njegova zaročenka, menita, da so nore gobe naslednji logični korak. "Mislim, da smo se iz marihuane naučili veliko in da smo kot družba pripravljeni," pravi on.

Merchantova in Saunders sicer nista prvi par, ki je prelagal legalizacijo norih gob. Za podoben referendum si v Oregonu prizadevata zakonca Tom in Sheri Eckhert, ki pa sta ubrala konservativnejši pristop - ciljata na referendum leta 2020, nore gobe pa da bi lahko uživali samo v posebnih centrih z nadzornim osebjem. "Nore gobe niso samo krasne za duševno zdravje, ampak je v njih tudi veliko potenciala za samorazvoj in ustvarjalno delo," je povedal Eckhert za portal Vice.

Obetavni klinični poskusi

Prizadevanja obeh parov sovpadajo z vrsto obetavnimi kliničnimi poskusi, v katerih psihadelične gobe uspešno uporabljajo za zdravljenje hude depresije, anksioznosti in zasvojenosti. Robin Carhart-Harris, ki na londonski univerzi preučuje preučuje uporabo norih gob za zdravljenje depresije, meni, da je "logično neizogibno", da bo to mamilo postalo dostopno pacientom. A preden se bo zgodilo to, morajo kliniči preizkusi prestati končno, tretjo fazo, mamilo pa morata odobriti tako Ameriška agencija za hrano in zdravila (FDA) kot Evropska agencija za zdravila (EMA).

"Depresija je tako velika težava in trenutno je ne zdravimo učinkovito. Veliko pacientov s tradicionalnimi antidepresivi ne opaža rezultatov," je povedal Carhart-Harris, ki napoveduje, da bodo nore gobe postale legalno zdravilo v petih letih.

In čeprav so nore gobe najvarnejše od vseh mamil glede na to, koliko uživalcev po zaužitju potrebuje nujno zdravniško pomoč, še vedno obstajajo tveganja. "To je mamilo z zelo nizko toksičnostjo in majhnim potencialom za zlorabe," je za Guardian povedal psihiater Adam Winstock, ustanovitelj družbe Global Drug Survey, ki pravi, da so nore gobe varnejše od marihuane. "Edina razlika je, da gobe lahko popačijo vašo percepcijo in čustva na način, ki se povsem razlikuje od normalne izkušnje. Za manjšino ljudi v napačni situaciji je to lahko strašljivo," pravi Winstock, ki zagovarja koncept dobro reguliranega tržišča norih gob in uživanje pod zdravniškim nadzorom.

