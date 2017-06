Brazilski predsednik Temer obtožen sprejemanja podkupnine

Kar tretjina njegovih ministrov ima podobne težave

27. junij 2017 ob 11:22

Brasilia - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Vrhovni tožilec je proti brazilskemu predsedniku Michelu Temerju vložil obtožnico zaradi korupcije, v kateri ga bremeni sprejemanja podkupnine.

Čeprav v okviru obsežnega korupcijskega škandala v državi preiskujejo številne visoke politike, je Temer prvi predsednik v zgodovini Brazilije, ki je kaznivih dejanj obtožen na položaju.

V kovčku 150.000 dolarjev

Temer je obtožen, da je od mesnopredelovalnega podjetja JBS, ki je vpleteno v korupcijski škandal, prejel podkupnino v zameno za posredovanje v njegovo korist pri nacionalni agenciji, pristojni za konkurenčnost. Kot dokaz je tožilec Rodrigo Janot obtožnici priložil posnetek, v katerem Temerjev nekdanji tesni svetovalec zapušča picerijo s kovčkom, v katerem je 500.000 realov (150.000 dolarjev). Da je Temer sprejemal podkupnine, trdijo tudi predstavniki giganta JBS.

Obtožnica proti brazilskemu predsedniku je šla na vrhovno sodišče. Če jo bo to potrdilo, mora o odreditvi sojenja nato določiti spodnji dom brazilskega parlamenta. Za začetek sojenja so potrebni glasovi dveh tretjin poslancev.

Še glasovanje v parlamentu?

Temerjevi zavezniki so prepričani, da jim bo v primeru odločanja v parlamentu uspelo zbrati zadostno podporo, ki bo preprečila dvotretjinsko večino. Predsednik sam vztraja, da je nedolžen in da bo to tudi dokazal. "Nič me ne bo uničilo - ne mene ne mojih ministrov," je dejal v ponedeljek v prvem komentarju obtožnice.

Odkar je lani prevzel položaj, so na njegov račun letele že številne obtožbe, a to je prva uradna obtožnica proti njemu. Precej verjetno je sicer, da ji bodo v prihodnosti sledile nove. Janot namreč Temerja preiskuje tudi zaradi domnevnega oviranja pravice in članstva v kriminalni skupini.

Nedavno je prišel v javnost na skrivaj posnet pogovor predsednika države z vodilnim predstavnikom JBS, v katerem je Temer odobril nadaljnje izplačevanje denarja zaprtemu politiku v zameno za to, da v preiskavi ne bi spregovoril.

Razširjena korupcija

Temer je predsedniški stolček zasedel, ko se je z njega morala posloviti Dilma Rousseff. V Braziliji je izjemno nepriljubljen, a njegova desnosredinska stranka je del vladne koalicije. Opozicijske stranke zahtevajo njegovo odstavitev in predčasne volitve.

Brazilska politika je že vrsto let vpletena v politični škandal, saj kar tretjino Temerjeve vladne ekipe preiskujejo zaradi suma korupcije.

A. P. J.