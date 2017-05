Nove obtožbe zoper predsednika Brazilije, ki naj bi prejel ogromne podkupnine

Brazilsko politiko pretresa škandal

20. maj 2017 ob 14:14

Brasilia - MMC RTV SLO

Brazilski predsednik Michel Temer je glede na pričevanje, ki ga je objavilo Vrhovno sodišče, od leta 2010 prejel za več milijonov ameriških dolarjev podkupnin. Temer je predsednik leto dni, pozivi k njegovi odstavitvi pa se že vrstijo.

O podkupninah so pričali vodje mesnopredelovalnega velikana JBS, največjega predelovalca mesa na svetu, ki so sklenili dogovor s tožilstvom. Če se bodo obtožbe izkazale za resnične, bi bil to lahko uničujoč udarec za Temerjevo vlado. Temer je sicer dejal, da je nedolžen.

V zadnjih sedmih letih je Temer glede na pričevanje predsednika uprave JBS-ja Joesleyja Batiste prejel več kot 9 milijonov brazilskih realov (2,5 milijonov ameriških dolarjev) za stroške volilne kampanje in za plačila zaveznikov. Drugi direktor podjetja pa je dejal, da so leta 2014 Temerjevim zaveznikom pod pretvezo uradnih donacij za kampanjo dali 4,6 milijona dolarjev, poroča BBC.

Glede na pričevanje sta sicer visoke zneske za plačilo kampanj prejela tudi Temerjeva predhodnika Luis Inacio Lula da Silva in Dilma Rousseff. Prvi naj bi prejel 50 milijonov, druga pa 30 milijonov dolarjev. Oba sta obtožbe zanikala.

Plačevanje priči za molk

Temer je že tarča obtožb, da je odobril podkupovanje zdaj zaprtega nekdanjega predsednika spodnjega doma parlamenta Eduarda Cunhe v zameno njegov molk v velikem korupcijskem škandalu. V četrtek so brazilske oblasti namreč objavile avdio posnetek, ki naj bi dokazoval, da je Temer z Batisto iz JBS-ja govoril o plačevanju podkupnin. Temer je sicer priznal pristnost posnetka, a je dejal, da ni storil nič napačnega. Brazilski časnik O Globo, ki je o tem poročal, sicer ni pojasnil, glede česa bi moral Cunha molčati.

Kot je poročal Reuters, je bil Cunha, ki je zdaj v zaporu zaradi korupcije, pranja denarja in utaje davkov, nekoč močan član Temerjeve vladajoče stranke, dejal pa je, da ima kompromitirajoče podatke glede več višjih politikov, vpletenih v škandal, povezan z državnim naftnim podjetjem Petrobras.

Marca leta 2014 je bila sprožena preiskava, ki se osredotoča na podjetja, ki so se jim v zameno za podkupnine ponujali posli s Petrobrasom, denar pa je odtekal v žepe politikov in političnih strank.

Škandal je zajel brazilsko politiko. Za domnevno korupcijo se preiskuje tretjino članov Temerjeve vlade, nekdanji predsednik Lula da Silva pa se sooča s petimi obtožnicami. Temer je v Braziliji zelo nepriljubljen, poroča BBC, a se njegova desnosredinska vlada vendarle ohranja na oblasti s pomočjo koalicije. Opozicijske stranke medtem zahtevajo Temerjevo odstavitev in predčasne volitve.

B. V.