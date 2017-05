Jezni brazilski protestniki zanetili ogenj na kmetijskem ministrstvu

Spopadi med policisti in protestniki

24. maj 2017 ob 23:19

Brasilia - MMC RTV SLO

Protestniki so na shodu v brazilski prestolnici, ki se ga je udeležilo okoli 35.000 ljudi in na katerem so zahtevali odstop predsednika Michela Temerja, zanetili ogenj na ministrstvu za kmetijstvo in poškodovali nekatere druge ministrske zgradbe.

Poleg odstopa predsednika Temerja, ki ga je prejšnji teden sodišče obtožilo, da je leta 2010 prejel več milijonov dolarjev podkupnine, protestniki zahtevajo tudi razpis volitev in umik gospodarske reforme, poroča BBC.

Vladna poslopja, iz katerih so evakuirali zaposlene, branijo okrepljene policijske enote. Policija je v spopadu s protestniki uporabila solzivec in gumijaste naboje, pri čemer je bil po poročanju tamkajšnjih medijev ranjen en človek, več pa jih je policija prijela.

V Braziliji so lani odstavili predsednico Dilmo Rousseff in jo nadomestili z dotedanjim podpredsednikom Temerjem.